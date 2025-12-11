¿Donald Trump puso fin a ocho guerras desde que regresó al poder en enero, como él afirma? En la práctica, el balance de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense, que sueña con ganarse un día el Nobel de la Paz, es más matizado. Además, el conflicto en Ucrania, que el magnate republicano aseguraba poder detener “en un día” no da tregua a pesar de sus esfuerzos de mediación.

1. Camboya y Tailandia

Donald Trump se presentó como el gran artífice del “acuerdo histórico” firmado el 26 de octubre entre los dos países del sureste asiático, inmersos en una vieja disputa fronteriza.

El presidente republicano ya había mediado en julio, junto a China y Malasia, un alto el fuego, tras cinco días de combates que dejaron al menos 43 muertos y provocaron la huida de más de 300.000 civiles.

Pero el acuerdo de octubre apenas se mantuvo durante dos semanas. Tailandia lo suspendió el 10 de noviembre tras la explosión de una mina terrestre cerca de la frontera.

Y el domingo estallaron nuevos choques en regiones fronterizas, con un saldo de 20 muertos (11 civiles camboyanos y nueve soldados tailandeses), según balances oficiales.

Los enfrentamientos son “más intensos que en julio”, dijo a AFP Lay Non, un camboyano que tuvo que huir de su pueblo. Más de medio millón de personas se han visto obligadas a evacuar las zonas de combates.

Esta fotografía muestra a un soldado tailandés herido siendo trasladado a un hospital tras un enfrentamiento entre tropas tailandesas y camboyanas por la disputa fronteriza en la provincia de Si Sa Ket, Tailandia, el 7 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/EJÉRCITO REAL TAILANDÉS

2. República Democrática del Congo y Ruanda

El acuerdo firmado en Washington el 4 de diciembre, que Trump tachó de “milagroso”, no tuvo ningún efecto en el este de la República Democrática del Congo, una región fronteriza con Ruanda, rica en recursos naturales y sumido en conflictos desde hace más de 30 años.

El grupo armado M23, que combate al ejército congoleño con el apoyo de entre 6.000 y 7.000 soldados ruandeses, según expertos de la ONU, entró el martes en la estratégica ciudad de Uvira. Según el vecino Burundi, esta es una “cachetada” para Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), gesticula mientras preside la ceremonia de firma de un acuerdo de paz con el presidente de Ruanda, Paul Kagame (izq.), y el presidente de la República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi (der.), en el Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 4 de diciembre de 2025. El jueves, Trump reunió a los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo para refrendar un acuerdo que Trump ha aclamado como su último triunfo de paz a pesar de la violencia en curso sobre el terreno. Trump espera que el acuerdo allane el camino para que Estados Unidos obtenga acceso a minerales cruciales en el este de la República Democrática del Congo, una región asolada por la violencia, donde se encuentran muchos de los componentes clave de tecnologías modernas como los coches eléctricos. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

3. Israel y Hamás

Es el gran logro de Donald Trump: un alto el fuego -aunque frágil- que puso fin a la devastadora guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Fruto de fuertes presiones de Estados Unidos, y con la mediación de Catar y Egipto, esta tregua entró en vigor el 10 de octubre. Dio lugar a la retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza y al canje de rehenes israelíes por presos palestinos.

Sin embargo, la violencia sigue sacudiendo el territorio palestino y más de 370 palestinos han perecido en ataques israelíes, mientras que Israel lamenta la muerte de tres soldados.

Hamás debe aún devolver el cuerpo de un último rehén israelí. El gobierno israelí exige su restitución antes de pasar a la segunda fase del acuerdo de tregua, destinada a consolidar el alto el fuego.

El movimiento islamista, por su parte, considera que la segunda etapa “no puede comenzar” mientras Israel “siga violando el acuerdo”, según indicó el martes a AFP Hosan Badran, miembro de su buró político.

Palestinos caminan cerca de las ruinas de casas en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 2 de diciembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)

4. Israel e Irán

Israel lanzó el 13 de junio un ataque sin precedentes contra Irán, con el objetivo declarado de impedir que su enemigo jurado se dote de la bomba atómica. Estados Unidos se unió a la ofensiva bombardeando tres sitios nucleares iraníes en la noche del 21 al 22 de junio.

Tras 12 días de guerra, el presidente estadounidense anunció un “alto el fuego total” entre los dos países. La solidez de esta tregua está en entredicho, ya que el programa nuclear iraní continúa siendo una fuente de tensión entre Teherán y los países occidentales.

El guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, asegura que su país no cederá en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Al menos cuatro personas murieron este martes tras el impacto de un misil iraní contra un edificio residencial en la ciudad de Beersheva, en el sur de Israel. (EFE/Magda Gibelli).

5. Pakistán e India

Las dos potencias nucleares se afrontaron en mayo durante 40 días. Fue su peor conflicto en décadas, con más de 70 muertos en los dos bandos.

Para sorpresa general, Donald Trump anunció un alto el fuego entre los dos vecinos.

Pakistán agradeció a Washington por haber ayudado a lograr este resultado, pero India aseguró haber negociado directamente con Islamabad. Según el primer ministro indio, Narendra Modi, ningún dirigente extranjero le pidió poner fin a las hostilidades.

Según el Ejército de Pakistán, se atacaron instalaciones militares situadas en la zona norte del país, cerca de la frontera con la India. (Foto: EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER)





6. Egipto y Etiopía

Los dos países no están en guerra pero las tensiones son intensas por la megapresa que Etiopía construyó sobre el Nilo. Egipto, cuyo abastecimiento de agua depende en un 97% de este río, la considera una “amenaza existencial”.

La obra fue inaugurada el 9 de septiembre. El ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, afirmó esta semana que las negociaciones con Etiopía están bloqueadas.

7. Armenia y Azerbaiyán

Los dirigentes de los dos países del Cáucaso, que se enfrentaron en dos guerras por la región de Karabaj, firmaron en agosto en la Casa Blanca un proyecto de acuerdo de paz para poner fin a décadas de conflicto.

Sin embargo, la firma del acuerdo sigue siendo incierta, debido a una serie de condiciones impuestas por Azerbaiyán.

8. Serbia y Kosovo

Belgrado y Pristina firmaron en 2020, durante el primer mandato de Trump, un acuerdo de normalización económica, en presencia del presidente estadounidense. Pero no se trata de un acuerdo de paz y el diferendo político sigue siendo profundo entre los dos países de los Balcanes.