Este viernes 12 de junio continúa el Mundial de Fútbol 2026, pues se jugará el Canadá vs. Bosnia Herzegovina en el BMO Field de Toronto por la Jornada 1 del Grupo B. Dicho ello, en esta nota podrás conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Bosnia Herzegovina en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Bosnia Herzegovina por el Mundial de Fútbol 2026 este viernes 12 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Canadá vs. Bosnia Herzegovina?
Este viernes 12 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Canadá vs. Bosnia Herzegovina por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Alemania: Das Erste, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV
- Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX