Conoce cuáles son los canales de TV y online para ver el partido entre Canadá vs. Bosnia Herzegovina en vivo hoy viernes 12 de junio desde Toronto. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce cuáles son los canales de TV y online para ver el partido entre Canadá vs. Bosnia Herzegovina en vivo hoy viernes 12 de junio desde Toronto. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Canadá afrontará este viernes 12 de junio un partido histórico ante Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026, a partir de las 15:00 hora ET en el BMO Field de Toronto, uno de los estadios designados oficialmente como sede mundialista y escenario del primer partido de una Copa del Mundo masculina en territorio canadiense. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online disponibles, para seguir la cobertura del enfrentamiento de manera legal.

TORONTO (CANADÁ), 12/06/2026.- Consulta la guía completa del Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: canales, horarios, streaming y datos del debut mundialista en Toronto. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
TORONTO (CANADÁ), 12/06/2026.- Consulta la guía completa del Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: canales, horarios, streaming y datos del debut mundialista en Toronto. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO

¿En qué canales TV ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO GRATIS?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, ESPN, Disney+, DGO y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

País / RegiónTV abierta / cable principalesStreaming / apps principales
CanadáTSN (mencionado en previas coberturas)TSN App (según parrillas habituales de TSN para Mundial, no todos los medios lo listan)
Estados UnidosFOX Network, TelemundoFoxsports.com, FOX Sports App, FOX One, FOX 4K, FuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock
MéxicoTUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca DeportesViX / ViX Premium
Centroamérica (gen.)Tigo SportsTigo Sports App
Costa RicaFOXFOX App
El SalvadorCanal 4, Tigo Sports El SalvadorFOX, Tigo Sports App
Nicaragua— (se destaca FOX como señal de pago)FOX
VenezuelaDsports (DIRECTV Sports)DGO, Disney+ Premium
ColombiaDsports (DIRECTV Sports), Win Sports, RCNDGO, Win Play, Paramount+, Disney+ Premium, Win Fútbol+
PerúAmérica TV, Dsports (DIRECTV Sports)América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
EcuadorTeleamazonas, Dsports (DIRECTV Sports)DGO, Paramount+, Disney+ Premium
BoliviaTigo Sports, Unitel, Red UnoTigo Sports App, Entel TV Smart, Entel Go
ChileChilevisión, Dsports (DIRECTV Sports)DGO, Paramount+
ArgentinaTelefe, Dsports (DIRECTV Sports)DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
UruguayCanal 5, Dsports (DIRECTV Sports)DGO, Paramount+
ParaguayUnicanalApp de Unicanal (según operadoras locales; listado principal solo menciona señal TV)
BrasilCazéTV (vía streaming, no TV tradicional)Canal de CazéTV online (YouTube/propio, según coberturas del Mundial)
EspañaLa 1 (TVE)RTVE Play, DAZN Mundial/DAZN Spain, Movistar+, BarTV Mundial, fuboTV España
AlemaniaDas ErsteMagentaTV

Canales principales

  • Canadá: CTV, TSN y RDS
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Universo
  • México: ViX Premium
  • Sudamérica: DSports y DGO
  • Latinoamérica: ESPN y Disney+

¿A qué hora juega Canadá-Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026?

PaísHora
Canadá (Toronto)3:00 p.m.
Estados Unidos ET3:00 p.m.
Estados Unidos PT12:00 p.m.
México1:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.
Chile4:00 p.m.
Argentina4:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
España9:00 p.m.

Fecha, hora, TV y dónde ver Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

  • Partido: Canadá vs. Bosnia Herzegovina
  • Fase: Fase de grupos
  • Competición: Mundial FIFA 2026
  • Grupo: B
  • Horario: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT
  • Estadio: BMO Field Stadium, Toronto
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.


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