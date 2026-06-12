Canadá afrontará este viernes 12 de junio un partido histórico ante Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026, a partir de las 15:00 hora ET en el BMO Field de Toronto, uno de los estadios designados oficialmente como sede mundialista y escenario del primer partido de una Copa del Mundo masculina en territorio canadiense. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online disponibles, para seguir la cobertura del enfrentamiento de manera legal.
¿En qué canales TV ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO GRATIS?
Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, ESPN, Disney+, DGO y otras plataformas autorizadas según cada territorio.
|País / Región
|TV abierta / cable principales
|Streaming / apps principales
|Canadá
|TSN (mencionado en previas coberturas)
|TSN App (según parrillas habituales de TSN para Mundial, no todos los medios lo listan)
|Estados Unidos
|FOX Network, Telemundo
|Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, FOX 4K, FuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock
|México
|TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes
|ViX / ViX Premium
|Centroamérica (gen.)
|Tigo Sports
|Tigo Sports App
|Costa Rica
|FOX
|FOX App
|El Salvador
|Canal 4, Tigo Sports El Salvador
|FOX, Tigo Sports App
|Nicaragua
|— (se destaca FOX como señal de pago)
|FOX
|Venezuela
|Dsports (DIRECTV Sports)
|DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|Dsports (DIRECTV Sports), Win Sports, RCN
|DGO, Win Play, Paramount+, Disney+ Premium, Win Fútbol+
|Perú
|América TV, Dsports (DIRECTV Sports)
|América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Ecuador
|Teleamazonas, Dsports (DIRECTV Sports)
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Bolivia
|Tigo Sports, Unitel, Red Uno
|Tigo Sports App, Entel TV Smart, Entel Go
|Chile
|Chilevisión, Dsports (DIRECTV Sports)
|DGO, Paramount+
|Argentina
|Telefe, Dsports (DIRECTV Sports)
|DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
|Uruguay
|Canal 5, Dsports (DIRECTV Sports)
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|Unicanal
|App de Unicanal (según operadoras locales; listado principal solo menciona señal TV)
|Brasil
|CazéTV (vía streaming, no TV tradicional)
|Canal de CazéTV online (YouTube/propio, según coberturas del Mundial)
|España
|La 1 (TVE)
|RTVE Play, DAZN Mundial/DAZN Spain, Movistar+, BarTV Mundial, fuboTV España
|Alemania
|Das Erste
|MagentaTV
Canales principales
- Canadá: CTV, TSN y RDS
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Universo
- México: ViX Premium
- Sudamérica: DSports y DGO
- Latinoamérica: ESPN y Disney+
¿A qué hora juega Canadá-Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|Canadá (Toronto)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos ET
|3:00 p.m.
|Estados Unidos PT
|12:00 p.m.
|México
|1:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Chile
|4:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
Fecha, hora, TV y dónde ver Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026
- Partido: Canadá vs. Bosnia Herzegovina
- Fase: Fase de grupos
- Competición: Mundial FIFA 2026
- Grupo: B
- Horario: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT
- Estadio: BMO Field Stadium, Toronto