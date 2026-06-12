Canadá afrontará este viernes 12 de junio un partido histórico ante Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026, a partir de las 15:00 hora ET en el BMO Field de Toronto , uno de los estadios designados oficialmente como sede mundialista y escenario del primer partido de una Copa del Mundo masculina en territorio canadiense. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online disponibles, para seguir la cobertura del enfrentamiento de manera legal.

TORONTO (CANADÁ), 12/06/2026.- Consulta la guía completa del Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: canales, horarios, streaming y datos del debut mundialista en Toronto. FOTO DE NOÉ YACTAYO GENERADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO

¿En qué canales TV ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO GRATIS?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, ESPN, Disney+, DGO y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

País / Región TV abierta / cable principales Streaming / apps principales Canadá TSN (mencionado en previas coberturas) TSN App (según parrillas habituales de TSN para Mundial, no todos los medios lo listan) Estados Unidos FOX Network, Telemundo Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, FOX 4K, FuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock México TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes ViX / ViX Premium Centroamérica (gen.) Tigo Sports Tigo Sports App Costa Rica FOX FOX App El Salvador Canal 4, Tigo Sports El Salvador FOX, Tigo Sports App Nicaragua — (se destaca FOX como señal de pago) FOX Venezuela Dsports (DIRECTV Sports) DGO, Disney+ Premium Colombia Dsports (DIRECTV Sports), Win Sports, RCN DGO, Win Play, Paramount+, Disney+ Premium, Win Fútbol+ Perú América TV, Dsports (DIRECTV Sports) América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Ecuador Teleamazonas, Dsports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+, Disney+ Premium Bolivia Tigo Sports, Unitel, Red Uno Tigo Sports App, Entel TV Smart, Entel Go Chile Chilevisión, Dsports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Argentina Telefe, Dsports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium Uruguay Canal 5, Dsports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Paraguay Unicanal App de Unicanal (según operadoras locales; listado principal solo menciona señal TV) Brasil CazéTV (vía streaming, no TV tradicional) Canal de CazéTV online (YouTube/propio, según coberturas del Mundial) España La 1 (TVE) RTVE Play, DAZN Mundial/DAZN Spain, Movistar+, BarTV Mundial, fuboTV España Alemania Das Erste MagentaTV

Canales principales

Canadá: CTV, TSN y RDS

Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Universo

México: ViX Premium

Sudamérica: DSports y DGO

Latinoamérica: ESPN y Disney+

¿A qué hora juega Canadá-Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026?

País Hora Canadá (Toronto) 3:00 p.m. Estados Unidos ET 3:00 p.m. Estados Unidos PT 12:00 p.m. México 1:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

Fecha, hora, TV y dónde ver Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Partido: Canadá vs. Bosnia Herzegovina

Fase: Fase de grupos

Competición: Mundial FIFA 2026

Grupo: B

Horario: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT

Estadio: BMO Field Stadium, Toronto

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.



