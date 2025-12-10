Para especialistas, la alineación de Hassett con Trump pone en duda la independencia política de la Reserva Federal. Foto: Archivo / Casa Blanca
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, sostuvo que hay “mucho margen”

Hassett, el principal candidato de Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell en la Fed, dijo que impulsaría reducciones del tipo referencial en más de 25 puntos básicos.

“Si los datos sugieren que podemos hacerlo, entonces —como ahora— creo que hay amplio margen para hacerlo”, mencionó en la Cumbre de Wall Street Journal CEO Council —recoge Bloomberg—.

Vale añadir que , llegando a insultarlo.

Donald Trump ha ejercido presiones públicas sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, al punto de llegar al insulto. Foto: Getty Images
“(Powell) tiene problemas mentales reales. Hay algo malo con él” y “Me encantaría despedirlo” son dos de las frases más duras del mandatario republicano contra el economista.

—las cuales se encuentran a la fecha en la horquilla del 3.75% y 4.00%—.

Hassett ha dejado entrever que Donald Trump confía en su criterio para manejar la banca central de Estados Unidos, y también criticó a la Fed por “actuar políticamente”.

“Creo que el trabajo más importante del presidente de la Fed es observar los datos económicos y evitar ser parte de la política”, apuntó.

Con información de Bloomberg

