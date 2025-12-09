El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mencionó que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que Estados Unidos y los aliados europeos de su país garanticen la seguridad del proceso.

Estas declaraciones se dieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que ha llegado el momento de realizar comicios en el país europeo.

“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que Estados Unidos me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral.

“Estoy esperando propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones”, precisó.

Cabe recordar que Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la realización de elecciones mientras la ley marcial siga en vigor.

El presidente ucraniano y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían hasta ahora en la imposibilidad, no sólo legal, sino también en organización de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra.

Elaborado con información de EFE.