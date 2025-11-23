El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que su delegación y la ucraniana “han avanzado bastante en el repaso de los puntos uno por uno” del plan de Donald Trump para la paz en Ucrania.

Consideró que incluso puede haber sido “la mejor reunión” que han mantenido ambas partes en torno a los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Basándonos en las aportaciones de todas las partes implicadas aquí, hemos podido repasar algunos de esos puntos ahora uno por uno. Y creo que hemos avanzado bastante”, comentó brevemente a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense tras la primera ronda de reuniones.

Delegación ucraniana optimista

A su lado se encontraba el jefe de la delegación ucraniana, Andri Yermak, quien aseguró que la reunión inicial, que duró aproximadamente una hora y media, fue “muy productiva”.

En seguida, agradeció a “Estados Unidos, al presidente Trump y a su equipo por su trabajo para devolver la paz a Ucrania”, y destacó la importancia de involucrar a los países europeos, los mayores aliados de Ucrania en su esfuerzo de guerra, pero que han sido excluidos de estas reuniones por EE.UU.

Incluso sostuvo que se hicieron “buenos progresos para dirigirnos hacia un paz duradera y justa”.

Rubio dijo que los respectivos equipos de negociación iban a volver a reunirse para trabajar en base a algunas de las sugerencias planteadas por la parte ucraniana.

“Así que estamos llevando a cabo algunos cambios y ajustes con la esperanza de avanzar y reducir las diferencias para acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como, obviamente, Estados Unidos se sientan muy cómodos”, agregó.

EE.UU. y Ucrania hablan sin los europeos

Estados Unidos y Ucrania se han sentado para negociar el plan de Trump en las primeras consultas cara a cara desde que se hizo pública la propuesta estadounidense y de las que Washington ha excluido a los europeos.

La delegación estadounidense acudió encabezada por Marco Rubio, acompañado por el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, a quien se considera el principal artífice del plan de 28 puntos, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Yermak se había reunido previamente con altos asesores de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania, países que han manifestado su malestar por haber sido marginados en estas conversaciones y en momentos en que se teme que Estados Unidos refuerce su presión para que el Gobierno ucraniano acepte el plan, que se inclina claramente a favor de los intereses de Rusia.

La reunión entre Estados Unidos y Ucrania se celebra en la Misión Diplomática estadounidense ante la ONU en Ginebra, pero sin la participación de Rusia, que ha señalado que todavía debe discutir con Washington los detalles de su propuesta.