El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa, según reveló este miércoles el medio estadounidense Axios. El documento, aún no público, constaría de 28 puntos elaborados de manera reservada en la Casa Blanca y tendría como referencia el plan utilizado para lograr el alto el fuego en la guerra de Gaza.

De acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por el medio, la propuesta contempla que Rusia obtenga el control total de Lugansk y Donetsk , regiones que conforman el Donbás.

Aunque Moscú ya ejerce un dominio de facto, Kiev mantiene alrededor del 15% de ese territorio, según estimaciones del Institute for the Study of War. No obstante, el plan plantea que la zona sea considerada desmilitarizada, lo que impediría a Rusia desplegar tropas allí.

El borrador también incluiría la devolución a Ucrania de áreas actualmente ocupadas en las regiones de Jersón y Zaporiyia, como parte de un equilibrio territorial destinado a allanar un eventual acuerdo.

El plan impulsado por Donald Trump propone redefinir el control territorial en el este de Ucrania como parte de una negociación de seguridad con Rusia. Foto: EFE.

Negociaciones discretas

Las conversaciones están siendo conducidas por el representante especial de Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el enviado del Kremlin, Kiril Dmitriev.

Dos fuentes consultadas señalan que Catar y Turquía participan además en la redacción del documento y apoyan los esfuerzos de mediación de Washington.

Respuesta de Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado públicamente que no aceptará ningún acuerdo que implique ceder territorio, una posición que ha mantenido desde el inicio de la invasión rusa.

Sin embargo, ha señalado que su gobierno permanece dispuesto a dialogar bajo cualquier formato que pueda conducir a resultados tangibles, siempre que Ucrania no quede excluida de la mesa de negociación.

Con información de EFE.