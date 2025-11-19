En esta foto proporcionada por la Marina de los Estados Unidos, el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford opera en el mar el 13 de noviembre.
Agencia Bloomberg
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump apunta los cañones navales hacia la costa venezolana, crecen los rumores de un cambio de régimen en Caracas —y en Wall Street, donde los especuladores están elevando los precios de los bonos en default del país.

