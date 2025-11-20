Estados Unidos insistió el jueves que el plan para acabar la guerra con Rusia en Ucrania, respaldado por el presidente Donald Trump, es beneficioso para ambas partes, y desestimó las preocupaciones de que el borrador recoge muchas de las exigencias de Moscú.

La presidencia ucraniana confirmó horas antes que había recibido un “proyecto de plan” de Estados Unidos para terminar la guerra y que el país estaba listo para trabajar sobre su contenido.

Kiev no reveló los distintos puntos del proyecto, pero un alto cargo conocedor del asunto indicó a AFP que el esquema supuestamente incluye demandas claves de Rusia que Ucrania ya rechazó en el pasado y equiparó a una capitulación.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían trabajado “discretamente” en el proyecto durante un mes.

“Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes”, afirmó.

La declaración de Leavitt supuso la primera confirmación oficial de la Casa Blanca sobre el borrador del plan, después de que el medio estadounidense Axios publicara una noticia según la cual Washington y Moscú trabajaban en secreto en un plan para Ucrania.

La oficina del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que esperaba discutir su contenido con Trump en los próximos días.

Estos anuncios coincidieron con la toma de Kupiansk reivindicada por Rusia en el frente oriental de Ucrania.

El ejército de Kiev negó haber perdido esta localidad clave, que ya había perdido ante Moscú el día en que lanzó su invasión en 2022, y que luego recuperó.

A continuación, lo que se sabe de la propuesta respaldada por Trump.

Territorio

Un alto cargo conocedor del asunto compartió con AFP algunos aspectos del plan que supuestamente, tiene 28 puntos. Al parecer, contiene demandas claves de Rusia que Ucrania ya rechazó en el pasado. Y al mismo tiempo no deja claro qué compromisos asumiría Rusia a cambio.

El plan, según la fuente, establece el “reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado”.

En 2022, el Kremlin reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad.

Rusia también anexionó la península de Crimea en 2014, un territorio que está bajo dominio absoluto de Moscú.

Rusia había exigido anteriormente a Ucrania retirarse completamente de Donetsk y Lugansk, en el este, a cambio de congelar la línea del frente en las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Aunque las autoridades ucranianas dijeron en varias ocasiones que nunca reconocerían el control ruso sobre su territorio, admitieron que podían verse forzados a ello.

Tropas y armamento

El plan también incluye una reducción del ejército ucraniano a 400,000 efectivos, más de la mitad de su tamaño actual, dijo la fuente.

Además, Kiev debería renunciar a su armamento de largo alcance.

Otros medios informaron que se prohibiría por completo el despliegue de tropas occidentales en Ucrania.

Estas condiciones encajan con las demandas rusas, que incluyen recortar las fuerzas armadas ucranianas, prohibir nuevos reclutamientos y paralizar el envío de armas occidentales.

Ucrania quiere garantías de seguridad de los países occidentales, entre ellas una fuerza de paz europea, para prevenir nuevos ataques rusos. La propuesta supuestamente incluye disposiciones de este tipo.

¿De quién es el plan?

Axios dijo que el plan se elaboró en conversaciones secretas entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades rusas.

“Parece que los rusos propusieron esto a los estadounidenses y ellos han aceptado”, afirmó el alto cargo a AFP.

“Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump” o de “su entorno”, agregó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que “una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, la postura del presidente estadounidense sobre la guerra en Ucrania ha oscilado drásticamente.

¿Impulso a la diplomacia?

Ucrania confirmó el jueves que recibió el plan y dijo que, según el análisis de Estados Unidos, “podría reimpulsar la diplomacia”.

Zelenski se reunió con oficiales del ejército estadounidense en Kiev.

Pero el encuentro se produjo al día siguiente de que el enviado de Trump, Witkoff, faltara a una reunión con Zelenski en Turquía.

La ausencia de Washington supuso un duro golpe para Kiev, que esperaba convencer a Washington de presionar a Rusia para detener su invasión.

El Kremlin declinó hacer comentarios al ser interrogado por ello.