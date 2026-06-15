Mundial 2026: FIFA confirma que permitirá preguntas en español en todas las conferencias de prensa. (Foto: AFP)
Mundial 2026: FIFA confirma que permitirá preguntas en español en todas las conferencias de prensa. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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La FIFA anunció que, a partir de ahora se permitirá realizar preguntas en español durante las conferencias de prensa en el Mundial 2026. Ello luego de los incómodos momentos que ocurrieron con jugadores como Achraf Hakimi, Vinicius o Frenkie de Jong, quienes no pudieron responder oficialmente en español debido a la ausencia de traducción en ese idioma.

Ahora, tras las críticas surgidas en conferencias previas a encuentros como Marruecos vs. Brasil y Países Bajos vs. Japón, el organismo reconsideró su postura.

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Incluso, así no participen selecciones hispanohablantes, se podrán formular preguntas y respuestas en español durante las conferencias de prensa.

Un trabajador pasa junto a la valla de las instalaciones del FIFA Fan Fest en la Plaza del Zócalo, un día antes de la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026. (Foto de Gerardo Luna / AFP)
Un trabajador pasa junto a la valla de las instalaciones del FIFA Fan Fest en la Plaza del Zócalo, un día antes de la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026. (Foto de Gerardo Luna / AFP)

Grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
  • Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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