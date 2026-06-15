La FIFA anunció que, a partir de ahora se permitirá realizar preguntas en español durante las conferencias de prensa en el Mundial 2026. Ello luego de los incómodos momentos que ocurrieron con jugadores como Achraf Hakimi, Vinicius o Frenkie de Jong, quienes no pudieron responder oficialmente en español debido a la ausencia de traducción en ese idioma.

La máxima entidad del fútbol mundial incluía traductores en los idiomas de las dos selecciones que disputaban un partido, además de añadir uno más en inglés como idioma universal.

Ahora, tras las críticas surgidas en conferencias previas a encuentros como Marruecos vs. Brasil y Países Bajos vs. Japón, el organismo reconsideró su postura.

Incluso, así no participen selecciones hispanohablantes, se podrán formular preguntas y respuestas en español durante las conferencias de prensa.

Un trabajador pasa junto a la valla de las instalaciones del FIFA Fan Fest en la Plaza del Zócalo, un día antes de la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026. (Foto de Gerardo Luna / AFP)

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