El Mundial 2026 convertirá a Estados Unidos en el centro de atención para millones de aficionados, periodistas y creadores de contenido de todo el mundo. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses han dejado claro que los influencers que ingresen al país con una visa de turista deberán respetar ciertas condiciones durante su estancia. La advertencia cobra especial relevancia ante la expectativa de que cientos de creadores documenten el torneo para sus seguidores en redes sociales. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes viajen bajo este tipo de visa no pueden realizar actividades consideradas trabajo según las leyes migratorias del país. Por ello, antes de hacer maletas para asistir al torneo, conviene conocer cuál es la regla que los influencers deberán cumplir para evitar inconvenientes durante su visita.

¿Qué dice la CBP sobre los influencers y la visa de turista durante el Mundial 2026?

La CBP explicó a la agencia de noticias EFE que los extranjeros que ingresan a Estados Unidos con una visa B-2, destinada al turismo, no están autorizados a trabajar ni a recibir pagos por actividades realizadas dentro del país.

Según indicó la agencia, las personas que entren bajo un programa de visitantes y perciban ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su admisión. Por ello, quienes viajen con el propósito de crear contenido como influencers o para trabajar para medios de comunicación podrían necesitar un visado diferente al de turista.

La autoridad migratoria señaló además que generar ingresos en EE.UU. mediante la creación de contenido durante la estancia suele considerarse una actividad laboral, por lo que requiere la autorización migratoria correspondiente.

Según la CBP, crear contenido con fines comerciales en EE.UU. puede generar problemas migratorios durante el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué consecuencias podrían enfrentar los influencers durante el Mundial 2026?

El abogado de inmigración Alex Galvez explicó al citado medio que los extranjeros que no respeten estas condiciones se exponen a perder su visa de turista y enfrentar otras sanciones migratorias.

No obstante, el especialista señaló que algunos creadores de contenido podrían tener argumentos para defender su situación. Por ejemplo, si sus cuentas en redes sociales fueron creadas en sus países de origen y los pagos se reciben fuera de EE.UU., podrían surgir debates legales sobre si realmente están trabajando dentro del territorio estadounidense.

Aun así, la recomendación para quienes planean asistir al Mundial es informarse bien sobre las condiciones de su visa antes de viajar.

El Mundial 2026 y el debate migratorio

Las advertencias llegan en medio de un intenso debate sobre las políticas migratorias relacionadas con el Mundial. Recientemente, la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) expresó su preocupación por las restricciones de visado que, según la organización, han afectado a algunos profesionales de la prensa que buscan cubrir el torneo.

Además, en los últimos meses se han conocido otros casos que han llamado la atención. Uno de ellos fue el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos cuando se dirigía a participar en actividades relacionadas con el Mundial.

El caso de Khaby Lame

Otro episodio que generó gran repercusión fue el del popular creador de contenido Khaby Lame. El influencer, que cuenta con más de 162 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en junio de 2025.

De acuerdo con la información oficial, Lame fue retenido en el aeropuerto internacional de Las Vegas por permanecer en el país más tiempo del permitido por las condiciones de su visado. Posteriormente, abandonó EE.UU.

Khaby Lame fue detenido en EE.UU. en 2025 por permanecer más tiempo del permitido por su visa y posteriormente abandonó el país. | Crédito: Tiziana FABI / AFP

Aunque su caso no estuvo relacionado con la creación de contenido durante el Mundial, el episodio sirve como recordatorio de que las autoridades migratorias vigilan de cerca el cumplimiento de las condiciones de ingreso y permanencia en el país.

La advertencia de la CBP deja un mensaje claro: quienes viajen a Estados Unidos con visa de turista deben asegurarse de que sus actividades se ajusten a las reglas migratorias vigentes para evitar problemas que puedan arruinar su experiencia en el torneo.