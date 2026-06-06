Con el inicio del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, la FIFA activará un conjunto de normas destinadas a proteger los derechos de transmisión y explotación comercial del torneo. Las restricciones alcanzarán a aficionados, empresas, medios de comunicación y negocios que difundan o utilicen contenido relacionado con la competición sin autorización. Según las reglas establecidas, la publicación o retransmisión de imágenes, videos, audios y otros materiales protegidos requerirá una licencia oficial. Quienes incumplan estas disposiciones se exponen a multas, bloqueos de cuentas en plataformas digitales, confiscación de equipos e incluso sanciones penales, de acuerdo con las leyes aplicables en cada país.

La organización busca proteger los derechos de transmisión y explotación comercial adquiridos por empresas autorizadas, por lo que ha establecido restricciones específicas para quienes pretendan compartir contenido del torneo sin autorización.

La FIFA confirmó nuevas restricciones sobre la difusión de contenido del Mundial 2026 en redes sociales y plataformas digitales. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

Qué contenido del Mundial 2026 NO podrás publicar en redes

Los aficionados podrán disfrutar de los partidos, pero tendrán importantes limitaciones al momento de compartir contenido en internet.

Está prohibido transmitir en vivo cualquier encuentro mediante redes sociales o plataformas digitales sin contar con derechos oficiales. Esto incluye Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y cualquier servicio de streaming no autorizado.

Asimismo, tampoco estará permitido:

Retransmitir partidos completos o fragmentos de los encuentros.

completos o fragmentos de los encuentros. Compartir jugadas , goles, penales o acciones continuas del juego.

, goles, penales o acciones continuas del juego. Realizar transmisiones grupales mediante Zoom, Google Meet u otras aplicaciones similares.

grupales mediante Zoom, Google Meet u otras aplicaciones similares. Publicar capturas de pantalla con fines comerciales o de difusión masiva.

Utilizar contenido oficial para generar ingresos o promocionar productos o servicios.

Contenido del Mundial 2026 prohibido para aficionados

Acción ¿Está permitida? Ver el partido en casa con familiares o amigos ✅ Sí Grabar el ambiente general dentro del estadio ✅ Sí Publicar videos cortos de celebraciones o del entorno ✅ Sí Transmitir un partido en Facebook Live, TikTok o YouTube ❌ No Compartir goles o jugadas del encuentro ❌ No Retransmitir el partido por Zoom o Google Meet ❌ No Publicar capturas de pantalla con fines comerciales ❌ No Emitir el partido para obtener ingresos o beneficios ❌ No

Qué pueden grabar los asistentes dentro de los estadios del Mundial 2026

Las reglas también aplican para quienes asistan a los encuentros.

Los aficionados podrán grabar videos breves relacionados con el ambiente, los festejos en las tribunas o aspectos generales del evento. Sin embargo, no podrán registrar secuencias continuas del partido, penales, jugadas completas ni enfocar las pantallas gigantes del estadio para luego difundir ese material en internet.

La FIFA advierte que las publicaciones que infrinjan estas normas pueden ser retiradas y las cuentas involucradas podrían enfrentar suspensiones.

Restricciones para medios de comunicación

Los medios que no posean derechos de transmisión enfrentarán limitaciones adicionales.

Aunque podrán publicar notas informativas, fotografías estáticas y análisis deportivos dentro de los márgenes editoriales permitidos, no podrán emitir imágenes en vivo ni utilizar contenido audiovisual protegido.

Las emisoras de radio sin licencia tampoco podrán narrar los partidos en directo ni retransmitir audio en tiempo real desde los estadios.

Por su parte, los diarios digitales no podrán insertar videos oficiales del torneo en sus portales web sin autorización, mientras que las agencias de noticias necesitarán licencias especiales para distribuir material audiovisual o fotográfico a terceros.

El uso de marcas y términos oficiales también está restringido

La protección no se limita a los partidos.

La FIFA también controla el uso comercial de expresiones y marcas vinculadas al torneo, entre ellas:

FIFA

FIFA World Cup

World Cup

World Cup 2026

FIFA Fan Fest

Las empresas que utilicen estos términos para promocionar productos o servicios sin autorización pueden enfrentar acciones legales por infracción de propiedad intelectual.

Multas por incumplir las normas de la FIFA sobre el Mundial 2026

Las sanciones económicas varían según el tipo de infracción y quién la cometa.

Multas previstas por infracciones relacionadas con el Mundial 2026

Infractor Multa estimada Aficionados Entre US$1.000 y US$10.000 Medios sin licencia Entre US$3.000 y US$30.000 Comercios sin autorización Entre US$5.000 y US$50.000 Plataformas ilegales de streaming Hasta US$100.000

Además de las multas, las autoridades pueden ordenar:

Bloqueo de sitios web.

Cierre de plataformas ilegales.

Decomiso de equipos utilizados para la infracción.

Suspensión de cuentas digitales.

Antecedentes penales en jurisdicciones donde la violación de derechos de autor constituye delito.

Penas de prisión en los casos más graves o reincidentes.

La FIFA advirtió que el uso comercial no autorizado de imágenes, videos y marcas del Mundial 2026 está prohibido. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

Bares, restaurantes y hoteles también deberán tener licencia

La FIFA también ha establecido restricciones para establecimientos comerciales.

Bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, centros comerciales y otros negocios no podrán transmitir los partidos durante su horario de funcionamiento sin contar con una licencia específica, incluso si no cobran entrada a los clientes.

Del mismo modo, los hoteles no podrán proyectar los encuentros en áreas comunes como lobbies, salones o restaurantes sin autorización previa. Cualquier negocio que utilice los partidos como un servicio complementario para atraer clientes deberá obtener los permisos correspondientes para evitar sanciones.