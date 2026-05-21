En Estados Unidos, el Mundial de la FIFA 2026 todavía no arranca, pero ya provocó decisiones que encendieron las alertas en muchas casas latinas: desde los apartamentos compartidos en Nueva York hasta los vecindarios de Houston, Chicago, Miami, Los Ángeles o Dallas, donde la charla del día mezcla fútbol, migración y miedo a ICE. En las últimas horas, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó oficialmente cuál será el papel de agencias federales como ICE durante el torneo y, como era previsible, ese anuncio abrió un nuevo capítulo en el debate sobre posibles arrestos de inmigrantes indocumentados en las sedes mundialistas. La inquietud no es menor: muchas familias mixtas —con ciudadanos, residentes permanentes e indocumentados bajo el mismo techo— se preguntan si ir al estadio, a un “fan fest” o simplemente subirse al transporte público cerca de las zonas de juego puede convertir un día de fiesta en un problema migratorio.

La próxima Copa del Mundo será histórica porque se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y se espera la llegada de millones de aficionados de todas partes del mundo, incluyendo una gran ola de hinchas latinoamericanos. Con semejante movilización de personas, las autoridades estadounidenses aseguran que buscan evitar delitos relacionados con trata de personas, mercancía falsificada y amenazas a la seguridad pública, algo que ya se ha visto en otros eventos masivos como el Super Bowl.

Las políticas migratorias en Estados Unidos se endurecieron desde que Donald Trump asumió nuevamente el cargo de presidente (Foto: AFP)

¿QUÉ FUNCIONES TENDRÁ ICE DURANTE EL MUNDIAL 2026?

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó mediante un video publicado en X que el despliegue federal incluirá a ICE, Homeland Security Investigations (HSI) y Customs and Border Protection (CBP). Según explicó Mullin, los agentes trabajarán “todos los días” del torneo para combatir actividades ilegales que suelen incrementarse durante eventos masivos.

Entre las principales tareas anunciadas se encuentran:

Función Agencia involucrada Combate contra la trata de personas ICE y HSI Control de mercancía falsificada ICE y CBP Supervisión de seguridad fronteriza CBP Coordinación federal de seguridad DHS

El funcionario aseguró que cuando se producen eventos con multitudes tan grandes “la actividad criminal las sigue”, haciendo énfasis en delitos que muchas veces pasan desapercibidos durante competencias deportivas internacionales. En la práctica, buena parte del trabajo de ICE en este tipo de torneos pasa por investigaciones de HSI detrás de cámaras, más que por presencia visible en los accesos de los estadios.

¿ICE ARRESTARÁ INMIGRANTES INDOCUMENTADOS?

Hasta ahora, la respuesta oficial es que no se anunciaron operativos migratorios específicos contra indocumentados relacionados con el Mundial 2026. Ese detalle es importante porque, aunque ICE participará activamente en la seguridad del torneo, el gobierno federal no informó sobre redadas especiales ni controles migratorios masivos en estadios, aeropuertos o zonas de aficionados.

De hecho, Markwayne Mullin evitó mencionar arrestos migratorios durante su declaración pública. Lo único que confirmó es que habrá coordinación permanente entre agencias federales para responder a posibles delitos. Es decir, el foco declarado es la seguridad y el combate a delitos graves, pero no existe una promesa de poner en pausa por completo la aplicación de leyes migratorias durante el torneo.

Aun así, el anuncio genera inquietud en muchas familias migrantes porque ICE es la principal agencia encargada de la aplicación de leyes migratorias dentro de Estados Unidos y tiene un historial de operativos en comunidades con alta presencia latina. Por eso, varias organizaciones proinmigrantes siguen atentas a cualquier cambio en los protocolos de seguridad conforme se acerque el inicio del torneo, especialmente en ciudades con barrios latinos muy visibles como el sur de Florida, el área de Los Ángeles o el corredor de Nueva Jersey y Nueva York.

@ICEgov & ICE @HSI_HQ will be working with local and federal partners to secure the @FIFAWorldCup.



They will play a pivotal role in combatting human trafficking as well as stopping counterfeit merchandise and counterfeit ticket sales. pic.twitter.com/KNcxnZdaSx — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 19, 2026

LAS CIUDADES ANFITRIONAS YA PREPARAN MEDIDAS ESPECIALES

Mientras el gobierno federal define la estrategia nacional, varios estados y ciudades sede ya comenzaron a reforzar sus propios planes de seguridad.

Entre los estados que anunciaron operativos especiales aparecen:

Texas

Florida

California

Georgia

Nueva Jersey

Pensilvania

Massachusetts

Missouri

Washington

En muchos de estos lugares viven grandes comunidades hispanas: desde los mexicanos y centroamericanos en Texas y California, hasta los cubanos, venezolanos y puertorriqueños en Florida, o los caribeños y sudamericanos que llenan los trenes de Nueva York rumbo a Nueva Jersey en días de partido.

Uno de los puntos que más llama la atención tiene que ver con las restricciones aéreas. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que varias zonas cercanas a los estadios serán consideradas áreas de vuelo restringido durante los partidos.

En el caso del MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026, se prohibirá completamente el uso de drones. Esta medida impacta tanto a aficionados que quieran grabar contenido para redes sociales como a creadores de contenido latinos que planeaban documentar la experiencia mundialista para audiencias en español.

MILLONES DE DÓLARES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD

El gobierno estadounidense también aprobó una enorme inversión para preparar a las ciudades anfitrionas. El financiamiento llegará mediante el Programa de Subvenciones para la Copa Mundial de la FIFA, impulsado bajo la administración de Donald Trump.

En total, se destinarán 625 millones de dólares para fortalecer seguridad, comunicaciones y vigilancia.

Estas son algunas de las cifras confirmadas:

Ciudad o estado Fondos asignados Miami 73,69 millones de dólares Nueva Jersey 17 millones para control de drones Agencias locales de Nueva Jersey 26 millones para emergencias

En Houston, las autoridades incluso advirtieron que quienes utilicen drones cerca de estadios podrían enfrentar confiscación de equipos y multas de hasta 75.000 dólares. Estos fondos también incluyen entrenamiento para policías locales, bomberos y servicios médicos, que tendrán que responder a incidentes en zonas donde se mezclan aficionados de todo el mundo con residentes de barrios mayoritariamente hispanos.

UN MUNDIAL MARCADO TAMBIÉN POR LA TENSIÓN MIGRATORIA

Aunque oficialmente el discurso del gobierno se enfoca en combatir delitos como la trata de personas y la falsificación de productos, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa el debate migratorio en Estados Unidos, un tema muy sensible para quienes ya vivieron años de redadas y cambios de política bajo distintas administraciones. Para muchas personas resulta imposible separar la presencia de ICE de las políticas de control migratorio que han marcado los últimos años en el país, desde la frontera hasta el interior, y eso se refleja en conversaciones en iglesias, ligas de fútbol locales y grupos de WhatsApp familiares.

Por ahora, las autoridades federales insisten en que el objetivo principal será garantizar la seguridad de aficionados y turistas durante el torneo más grande del planeta. Sin embargo, conforme se acerque el arranque del Mundial 2026, seguramente seguirán creciendo las dudas sobre cómo actuarán realmente los agentes federales dentro y fuera de las sedes deportivas, especialmente en espacios donde la comunidad latina suele reunirse: estaciones de tren, zonas comerciales, food trucks y bares donde se ven los partidos en pantalla gigante.

Para muchas familias hispanas que viven “en las sombras”, este Mundial será una mezcla de ilusión futbolera y preocupación migratoria: la gran fiesta del fútbol llega a la casa donde hoy viven, pero no todos se sienten invitados.

Los inmigrantes en Estados Unidos andan preocupados por el accionar de ICE durante el Mundial 2026 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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