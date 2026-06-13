La emoción por la Copa del Mundo 2026 ya moviliza a miles de aficionados dentro de los Estados Unidos, ante lo cual la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) emitió un recordatorio crucial para los viajeros: es obligatorio portar una identificación oficial específica para poder abordar vuelos internos. ¿De cuál se trata?

Es importante mencionar que, de los 104 partidos que se disputarán en esta edición mundialista, 78 se desarrollarán en los EE. UU.; por lo tanto, se prevé un alto movimiento de turistas en los aeropuertos de las sedes oficiales.

Bajo ese contexto, la TSA enfatizó que todo viajante mayor de 18 años debe presentar alguna identificación oficial que cumpla con el estándar federal Real ID, aunque también se aceptará el pasaporte u otro documento que cumpla con los lineamientos solicitados .

Además de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales, también se aceptará pasaportes u otros documentos permitidos por la TSA. (Crédito: Imagen creada por Mix Gestión usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Con el objetivo de agilizar el tránsito de los pasajeros en los filtros de seguridad, la dependencia recomienda la inscripción al programa TSA PreCheck para todas las personas que tienen planificado volar dentro del territorio estadounidense.

El TSA PreCheck se trata de un esquema del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enfocado en optimizar la experiencia de viaje, el cual otorga un acceso preferencial y más cómodo en los aeropuertos a los usuarios calificados como “perfiles de bajo riesgo”.

El TSA PreCHeck permite que los usuarios afiliados accedan a sus vuelos con mayor rapidez. (Crédito: YouTube / The Ritz Herald)

Una mayor rigurosidad durante los controles en los aeropuertos

Ante la inminente presencia de viajeros en Estados Unidos durante junio y julio por el Mundial 2026, la TSA anunció la implementación de tecnología avanzada en sus puntos de revisión, garantizando que el proceso sea más veloz pero sin descuidar la estricta vigilancia.

Es posible que los viajeros sean sometidos a tomografías y análisis visuales asistidos por Inteligencia Artificial. Esta estrategia de seguridad se complementará con el uso de cientos de perros entrenados para examinar el equipaje y la carga en general.