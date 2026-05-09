¡Buenas noticias para los viajeros menores de 30 años! El gobierno de Estados Unidos confirmó que se otorgará un descuento para aquellas personas que pretenden viajar desde el país hacia otros destinos; sin embargo, es necesario seguir una serie de requisitos que está vinculado al programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) : PreCheck. Para que tengas más detalles sobre este beneficio, te invito a leer la siguiente nota.

Mediante un comunicado en su sitio web , la TSA precisó que cualquier viajero de 30 años o menos podrán acceder a un descuento de $20 en los viajes que realicen . Se trata de un nuevo método para incentivar a cualquier ciudadano estadounidense en inscribirse por primera vez al TSA PreCheck.

Este programa de viajero confiable ofrece a los que aceptan afiliarse a pasar controles de seguridad en tiempos breves para vuelos cuyos puntos de partida son desde aeropuertos estadounidenses.

Entonces, los pasajeros no solo contarán con un proceso de abordaje más ágil; también accederán a un descuento de $20. Eso sí, las personas interesadas tendrán que cumplir una serie de requisitos establecidos para calificar a este programa.

Este descuento ofrecido pretende incentivar a nuevos viajeros afiliarse a este programa de la TSA. (Crédito: John Moore / Getty Images)

Cuáles son los requisitos para acceder a este descuento ofrecido por el TSA PreCheck

Contar con 30 años o menos al momento de la inscripción.

Cumplir con los requisitos de elegibilidad de TSA PreCheck y tener la documentación requerida para la inscripción.

Completar el proceso de inscripción entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.

Ten en cuenta que la oferta está limitada a nuevos usuarios, por lo que aquellos que busquen realizar renovaciones no accederán a este beneficio.

Respecto a los requisitos de elegibilidad del TSA PreCheck, es necesario ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal, miembro de un programa de viajero confiable de EE. UU. (Global Entry, NEXUS o SENTRI), miembros de las Fuerzas Armadas del país o un menor que viaja con un adulto elegible .

Es necesario cunplir con los requisitos señalados para obtener este descuento ofrecido por el programa de viajero confiable. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Cómo obtener el descuento de $20 del TSA PreCheck

En caso cumplas con los requisitos anteriormente mencionados, puedes obtener este descuento si te inscribes al TSA PreCheck mediante los proveedores autorizados, tales como Clear ($59.95), Idemia ($56.75) y Telos ($65). Estas opciones te ofrecen una membresía de hasta 5 años.