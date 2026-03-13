Viajar dentro de Estados Unidos a menudo genera interrogantes sobre la documentación requerida en los controles de seguridad; si bien la normativa general solicita una identificación oficial, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) contempla excepciones y protocolos específicos para quienes no cuentan con un pasaporte o documento de identidad. En esta nota, te explicaré quiénes pueden acceder a estas alternativas para que evites inconvenientes durante tu paso por el aeropuerto.

Posiblemente estés asumiendo que la exención de presentar una identificación oficial al momento de abordar un vuelo está vinculada al estatus migratorio, como poseer la ciudadanía o la residencia permanente; sin embargo, la realidad es distinta y sorprendente.

De acuerdo al TSA, las personas menores de 18 años están libres de cumplir con el requisito de presentar una identificación para realizar vuelos en el interior de EE.UU. A continuación, te presentaré el rango de años establecido que gozan dicha exoneración:

2026

2025 (1 año)

2024 (2 años)

2023 (3 años)

2022 (4 años)

2021 (5 años)

2020 (6 años)

2019 (7 años)

2018 (8 años)

2017 (9 años)

2016 (10 años)

2015 (11 años)

2014 (12 años)

2013 (13 años)

2012 (14 años)

2011 (15 años)

2010 (16 años)

2009 (17 años)

Eso sí, la agencia precisa que los menores de edad que viajan solos y cumplen con los requisitos para el programa TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder al proceso de control de seguridad acelerado.

Los menores de 18 años tienen el beneficio de pasar los controles migratorios sin presentar una identificación oficial. (Crédito: Freepik / imagen referencial)

Qué documentos son aceptados para viajar dentro de EE.UU.

Para evitar retrasos en los puntos de control de algún aeropuerto del país, los viajeros adultos de 18 años para adelante deberán presentar identificaciones oficiales. Es importante tener en cuenta que, aunque la relación de documentos brindada es la vigente, la normativa puede modificarse en cualquier momento.

Licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado que cumplan con Real ID.

Licencia de conducir mejorada del estado (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID).

Licencias de conducir móviles (mDLs).

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del DHS.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Tarjeta HSPD-12 PIV.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Indian and Northern Affairs Canada.

Credencial de identificación para trabajadores del transporte (TWIC).

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC).

Las personas mayores de 18 años que pretenden viajar en el interior de EE.UU. tendrán que presentar una identificación oficial, tal como el pasaporte. (Foto: MistikaS / iStock)

Dentro del marco para fortalecer la protección de la identidad, también se confirmó la validez de las identificaciones digitales Apple Digital ID, Clear ID y Google ID Pass como documentos oficiales para realizar los trámites correspondientes.