La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que planea reducir la cantidad de vuelos programados en el Chicago O’Hare International Airport durante la temporada de verano. Según la agencia, varias aerolíneas publicaron itinerarios con un número de operaciones superior al que la infraestructura actual puede manejar sin afectar el servicio. Ante esta situación, la FAA convocará el 3 de marzo a una reunión con las principales compañías aéreas para revisar los horarios.

La temporada de verano en la aviación comienza el 29 de marzo y se extiende hasta el 25 de octubre, por lo que la decisión busca adelantarse a posibles problemas operativos.

USA Today informa que las aerolíneas han programado más de 3.080 operaciones diarias en los días de mayor actividad este verano, una cifra considerablemente mayor que las 2.680 operaciones diarias registradas el verano pasado.

Según la agencia, las aerolíneas han programado más operaciones diarias que el año pasado, lo que podría generar presión en pistas, terminales y control aéreo. (Foto referencial: AFP)

La FAA advirtió que “el aumento es significativo y ejercería presión sobre las pistas, las terminales y los sistemas de control de tráfico aéreo”.

Actualmente, O’Hare maneja alrededor de 100 despegues y 100 aterrizajes por hora, lo que equivale a unas 2.800 operaciones diarias. Ese volumen, explicó la agencia, es manejable “dada la infraestructura y los recursos de personal actuales”.

Por ello, la FAA propone fijar el límite en 2.800 vuelos diarios durante toda la temporada para “evitar interrupciones operativas a gran escala y, al mismo tiempo, permitir que las aerolíneas operen dentro de la capacidad demostrada y manejable del aeropuerto”.

Entre las compañías que anunciaron aumentos se encuentra United Airlines, que planea operar 780 vuelos diarios desde O’Hare este mes, frente a un promedio de 541 el año pasado. La empresa indicó que incrementará en un 20% sus salidas principales en comparación con el verano anterior.

La medida busca evitar retrasos masivos y problemas operativos durante los meses de mayor demanda. (Foto: EFE)

Por su parte, American Airlines informó en diciembre que sumaría 100 salidas diarias adicionales hacia más de 75 destinos para la temporada de vacaciones de primavera, lo que representa un aumento del 30% respecto a 2025.

La aerolínea prevé alcanzar 500 salidas diarias en marzo, recuperando así los niveles de operación previos a la pandemia.

En una reunión privada, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, expresó su preocupación por la capacidad del aeropuerto para operar con ese incremento de vuelos y recordó que el verano pasado la agencia ya redujo operaciones en Newark para aliviar la congestión.

Los objetos que la FAA prohíbe en el equipaje para este 2026

La FAA restringe principalmente artículos considerados “materiales peligrosos” que pueden comprometer la seguridad del vuelo. Entre los objetos prohibidos en cualquier tipo de equipaje se encuentran los explosivos (fuegos artificiales, bengalas), líquidos inflamables (gasolina, pintura en aerosol, combustibles para acampar) y sustancias químicas tóxicas o corrosivas como el cloro o ácidos.

En cuanto a artículos de uso común, existen reglas específicas: las baterías de litio sueltas y los “power banks” (batería externas) nunca deben ir en el equipaje facturado (bodega) debido al riesgo de incendio, debiendo llevarse siempre en cabina. Por otro lado, las bebidas alcohólicas con más del 70% de alcohol (como ciertos rones de alta graduación) están totalmente prohibidas, mientras que los artículos de tocador en aerosol tienen límites de cantidad y deben portar sus tapas protectoras.

Finalmente, objetos como armas de fuego, municiones y herramientas punzantes están prohibidos en la cabina, pero pueden transportarse en el equipaje de bodega bajo normativas estrictas de empaque y declaración previa.

Es fundamental revisar siempre la lista actualizada “PackSafe” de la FAA antes de viajar, ya que las restricciones pueden variar según el tipo de dispositivo electrónico o sustancia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!