El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, indicó este sábado que la delegación de su país “ya debería” estar en Estados Unidos en el transcurso de la jornada, a fin de reunirse con allegados al gobierno de Donald Trump en pro de la negociación de paz con Rusia.

“El diálogo basado en los puntos de Ginebra continuará. La diplomacia se mantiene activa”, indicó en Telegram. Dicha delegación la encabeza el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov.

Según Zelenski, Estados Unidos “demuestra una visión constructiva” y en los próximos días se darán los pasos para “determinar cómo llevar la guerra a un final digno”.

“La tarea está clara: de manera rápida y significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos”, apuntó el mandatario ucraniano.

Se van a cumplir cuatro años de estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: difusión

Cabe acotar que en febrero del 2026 se cumplirán cuatro años desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania —debido al acercamiento de Kiev con la OTAN y la Unión Europea, lo que comprometía la seguridad de Moscú, según Vladimir Putin—.

Desde que estalló el conflicto se han registrado más de 200,000 muertos entre ambos bandos, y alrededor de 15,000 civiles desaparecidos.

