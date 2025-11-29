El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, indicó este sábado que la delegación de su país “ya debería” estar en Estados Unidos en el transcurso de la jornada, a fin de reunirse con allegados al gobierno de Donald Trump en pro de la negociación de paz con Rusia.
“El diálogo basado en los puntos de Ginebra continuará. La diplomacia se mantiene activa”, indicó en Telegram. Dicha delegación la encabeza el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov.
Según Zelenski, Estados Unidos “demuestra una visión constructiva” y en los próximos días se darán los pasos para “determinar cómo llevar la guerra a un final digno”.
LEA TAMBIÉN: The Economist: Cuba se encamina al desastre y solo hay una salida
“La tarea está clara: de manera rápida y significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos”, apuntó el mandatario ucraniano.
Cabe acotar que en febrero del 2026 se cumplirán cuatro años desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania —debido al acercamiento de Kiev con la OTAN y la Unión Europea, lo que comprometía la seguridad de Moscú, según Vladimir Putin—.
LEA TAMBIÉN: Precio del cobre solo tiene una dirección, advierte destacado gurú de metales
Desde que estalló el conflicto se han registrado más de 200,000 muertos entre ambos bandos, y alrededor de 15,000 civiles desaparecidos.
Con información de EFE