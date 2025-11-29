Encuentro entre Zelenski y Trump generó tensiones, pero luego las aguas se calmaron, y ahora se prepararan para encuentro que busca poner fin al conflicto bélico con Rusia. Foto: EPA/EFE
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, indicó este sábado que la delegación de su país “ya debería” estar en Estados Unidos en el transcurso de la jornada, a fin de reunirse con allegados

“El diálogo basado en los puntos de Ginebra continuará. La diplomacia se mantiene activa”, indicó en Telegram. Dicha delegación la encabeza el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov.

Según Zelenski, y en los próximos días se darán los pasos para “determinar cómo llevar la guerra a un final digno”.

“La tarea está clara: de manera rápida y significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. ”, apuntó el mandatario ucraniano.

Se van a cumplir cuatro años de estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: difusión
Se van a cumplir cuatro años de estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: difusión

Cabe acotar que en febrero del 2026 se cumplirán cuatro años desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania —debido al acercamiento de Kiev con la OTAN y la Unión Europea, lo que comprometía la seguridad de Moscú, según Vladimir Putin—.

Desde que estalló el conflicto se han registrado

Con información de EFE

