Airbus, el fabricante europeo de los aviones A320, reconoció que tras la alerta por una falla en el sistema de sus unidades, se han enfrentado una serie de “dificultades logísticas y retrasos” en su tarea de reparación.

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, indicó que la “solución correctiva sobre ciertos aparatos A320 entraña importantes dificultades logísticas y retrasos desde ayer”.

Por ello, pidió disculpas a los clientes y pasajeros afectados. Son 6,000 aviones, la mitad del total de A320 —el más vendido de la historia de la aviación comercial— que se han afectado por un error en sus sistemas de control.

Algunas aerolíneas a nivel mundial han interrumpido sus servicios para prevenir tragedias, mientras se espera una solución por parte del fabricante europeo.

Por ejemplo, All Nippon Airways canceló 65 vuelos nacionales para este sábado 29 de noviembre y no descarta que la medida se extienda todo el fin de semana.

Falla se registró en el sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión. Foto: EFE

American Airlines tiene 480 aviones A320, de poco más de 200 se afectaron, por lo que estiman algunos retrasos mientras se someten a actualizaciones técnicas dichas unidades. Air India, en tanto, aseguró que más del 40% de sus aeronaves requieren labores de control.

En Perú, de acuerdo con El Comercio, JetSmart comentó que pocas aeronaves se han afectado por el fallo sistemático y sus operaciones continúan con normalidad.

Con información de EFE