Las envidiables finanzas de Apple implican que el puesto que dejará Tim Cook a su sucesor es cómodo, pero también incómodamente grande. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Las envidiables finanzas de Apple implican que el puesto que dejará Tim Cook a su sucesor es cómodo, pero también incómodamente grande. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Tim Cook parece un bonito problema para la junta directiva de Apple. Desde que sustituyó a Steve Jobs en 2011, el jefe del fabricante del iPhone ha incrementado las ventas anuales de US$ 108,000 millones a US$ 416,000 millones y la capitalización bursátil desde unos 350,000 millones a 4 billones de dólares, lo que equivale a unos US$ 700 millones por cada día de sus 14 años en el cargo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.