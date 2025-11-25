La cantautora e ícono pop británica Dua Lipa realizará este martes 25 de noviembre un concierto en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de su gira mundial Radical Optimism. La intérprete de hits como ‘Levitating’ y ‘Dance the night’ se presentará por primera vez en nuestro país ante más de 47,000 personas.

En la esperada velada se espera que Dua Lipa entone una canción popular peruana, ya que en su paso por Sudamérica ha sorprendido al público con temas como ‘De música ligera’ (Argentina), ‘Tu falta de querer’ (Chile) y ‘Magalenha’ (Brasil).

El emporio detrás del ícono Dua Lipa

La figura de Dua Lipa trasciende el plano musical, al punto que su patrimonio asciende a 146 millones de euros (168 millones de dólares), y supera, por lejos, a otras figuras británicas como Tom Holland (29 años, 40 millones de euros) y el cantautor escocés Lewis Capaldi (29 años, 35 millones de euros).

Su pasado como modelo la ha llevado a incursionar en un proyecto de estilo de vida (Service95), la línea de skin care DUA —con el científico Augustinus Bader— y alianzas estratégicas con Puma, al punto que logró convertirse en la persona menor de 30 años más rica del Reino Unido e Irlanda, según Heat Rich List 2025.

La artista británica, Dua Lipa, saluda a sus fans en los exteriores del Belmond Miraflores Park Hotel, en Lima. Foto: Renato Pajuelo / GEC

Además, la artista de raíces albanokosovar ha entablado colaboraciones con marcas de lujo como Versace e Yves Saint Laurent; y junto a su pareja sentimental Callum Turner, creó la empresa TwentyTwo Films Limited, para la producción de cine y televisión.

Desde su debut en 2017, con un álbum homónimo, Dua Lipa ha anotado más de 40,000 millones de reproducciones en plataformas digitales, ganó tres premios Grammy y ha realizado giras también con su segundo álbum Future Nostalgia —donde consolidó éxitos como ‘Dont’s start now’ y ‘Love again’—.

En su reciente gira Radical Optimism, Dua Lipa ha agotado entradas en sus más de 80 funciones por Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur. Billboard Boxscore estima que esta travesía le generó una recaudación de US$ 112.3 millones.

Con información de AFP y La Vanguardia.