Cada vez son más los artistas que ponen sus ojos sobre Perú, sin embargo, el país aún es una plaza débil para las giras internacionales.

Por ello, muchos peruanos viajan a otros países de la región para ver a sus bandas o vocalistas favoritos. Argentina, Brasil y Chile siguen siendo las plazas fuertes en Sudamérica.

En 2024, la mítica banda británica Oasis anunció una gira de reunión tras 15 años de haberse separado. Esto conllevó que miles de fanáticos en todo el mundo se encuentren a la expectativa de los lugares donde los hermanos Gallagher tendrían sus presentaciones.

Desafortunadamente, Perú no fue incluido en la gira, a pesar de que Oasis se presentó en Lima en abril del 2009, siendo la primera y única vez de la banda en suelo peruano.

Santiago, capital chilena, se ha convertido en el epicentro de muchos peruanos para ver la puesta en escena de la banda, debido a su cercanía con el país.

Las diferencias de precios en Chile y Argentina

Moisés Josué Alarcón Briceño, administrador de la fan page “Oasis Perú”, indicó que planeó viajes para ver a Oasis en varios países.

El presupuesto estimado por Alarcón incluyó la entrada al concierto (zona de campo general), transporte (utilizando principalmente medios urbanos baratos como metro o buses para minimizar gastos), alimentación básica y hospedaje en hostels compartidos.

Los costos de ver a la banda fuera del país son:

Para el viaje a Chile y Argentina, estimó un gasto total de aproximadamente 5,500 soles.

El precio promedio para un vuelo de ida y vuelta desde Lima a Santiago de Chile en noviembre de 2025 varía entre S/ 594 y S/ 807

Hotel 4 estrellas en Santiago: El precio promedio por una noche es de S/ 219 a S/ 329

Respecto a las entradas, galería: S/ 300. Mientras que cancha general: S/ 450.

Precisó que el mayor gasto ocurre en Argentina, que implica dos fechas de concierto, con un presupuesto de cerca de 3,500 soles.

En Argentina, el precio promedio de un vuelo ida y vuelta desde Lima a Buenos Aires para noviembre de 2025 oscila entre S/ 1,240 y S/ 1,941.

Hotel 4 estrellas: El precio promedio por noche es de S/ 133 a S/ 210. El precio de las entradas, al tipo de cambio, Sívori alta: S/ 2,171. Campo general: S/ 2,548.

En el caso de México, el presupuesto que consideró fue de entre 4 mil y 4,500 soles, sumando vuelos, hospedaje y gastos básicos. Lo que destaca es que ver a Oasis en México resultaría prácticamente igual que la suma de irlos a ver a Chile y Argentina.

“Si voy en plan de turista, debo tener en mi presupuesto para un buen hospedaje. Pero, cuando te mueves para ir a ver a una banda, en realidad, la comodidad queda un poquito de lado, porque tu objetivo es llegar al concierto. Entonces, tratas de optimizar como sea los recursos para que te pueda alcanzar”, añadió.

Algunos eligieron Argentina, sabiendo que es un poco más caro, pero la experiencia es diferente, “quieren sentir la adrenalina de la banda”, sostuvo.