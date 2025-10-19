Lima Music Arena se inaugurará a mediados del 2028 y tendrá una capacidad para 18,500 personas. Live Nation levantará la infraestructura en la Explanada Olguín —terreno adyacente al Jockey Plaza (Surco)—.

Desde Live Nation señalan a Gestión que la falta de un coliseo para recitales “ha impedido que muchos artistas importantes incluyan a Perú en sus giras”, por lo que su construcción dispondrá de “los estándares técnicos que se requieran”, desde acústica y visibilidad clara desde cualquier asiento.

Lima Music Arena buscará posicionar a Perú como hub cultural y turístico en la región. Foto: Jorge Cerdán/ GEC

José Javier Cateriano, CEO de Vastion Group, empresa promotora de eventos, comenta a este diario que Lima Music Arena emulará a plazas como los Movistar Arena de Santiago (Chile), Bogotá (Colombia) y Buenos Aires (Argentina), así como la Arena CDMX (México), las cuales convirtieron a estas ciudades en polos de desarrollo cultural al ofrecer shows musicales, tecnológicos, deportivos y de entretenimiento digital.

Lima Music Arena podrá recibir hasta 18,500 personas y supera a los recintos mencionados:

Movistar Arena de Santiago (Chile) tiene capacidad para 15,500 asistentes.

Movistar Arena de Buenos Aires (Argentina), 15,000 asistentes.

Movistar Arena de Bogotá (Colombia), 14,000 asistentes.

Antel Arena de Montevideo (Uruguay), 11,000 asistentes.

ArenaPark de Samborondón (Ecuador), 7,200 asistentes.

Solo la Arena CDMX traspasa en capacidad de aforo al Lima Music Arena, con 22,300 espacios disponibles para recitales y el Claro Arena de Santiago (20,000) —aunque este último no tiene techo—.

“Perú tiene el potencial para replicar ese modelo y los ingredientes para ser un hub regional. No hablamos solo de conciertos, sino de producciones híbridas, eventos de streamers, convenciones, festivales y experiencias inmersivas. Lo que falta es un espacio que los articule” , anota.

Live Nation no se animó a dar cifras exactas sobre el costo de inversión para este proyecto —cuyo diseño está a cargo de Blueprint Studio y Gensler, Miranda Arquitectos y BL Arquitectos— pero la práctica demostró que los Movistar Arena de la región demandaron entre US$ 12 millones y US$ 38 millones. Lima Music Arena superaría en capacidad a todos estos recintos.

Ello, en un contexto donde el rubro formal de conciertos generó cerca de S/ 250 millones anuales solo en la primera mitad del 2024, en cálculos de la CCL —periodo en el que se presentaron artistas como Luis Miguel, Blink-182, Grupo 5 y Karol G—. Bajo ese criterio, Live Nation aclara que su plan de largo plazo “atraerá más giras globales, creará empleos, impulsará el turismo y elevará el perfil de Lima como hub cultural”.

El recinto, diseñado para 18,500 personas, busca atraer a artistas internacionales y fomentar el entretenimiento local. Emulará a espacios como los Movistar Arena de la región. Foto: Movistar Arena Buenos Aires

El impacto para los hoteles y restaurantes

“Cualquier recinto con una afluencia mayor a 15,000 asistentes está bien planificado. Se pondría fin a la improvisación de espacios para realizar conciertos”, añade Eusebio Hurtado, director general adjunto de Apdayc.

A criterio de Hurtado, la ubicación de Lima Music Arena exige tomar en cuenta el impacto colateral en la periferia, considerando que se ubicará en una zona residencial y cercana a la avenida Javier Prado, una de las arterias más golpeadas por la congestión vehicular.

Live Nation adelanta que el recinto tendrá “una entrada y salida organizada, con vías dedicadas para desembarque de autos y servicios de taxi”, además de “una gran plaza exterior y vestíbulo principal”.

“Elegimos esta ubicación para ser parte de uno de los distritos de entretenimiento más vibrantes de Lima, justo al lado de Jockey Plaza. Los fanáticos tendrán fácil acceso a tiendas, restaurantes y hoteles antes y después de los espectáculos”, asegura la promotora.

Su ubicación estratégica junto al Jockey Plaza potenciará el desarrollo de una oferta comercial y gastronómica vibrante. Foto: difusión

Fréderic Servant, presidente del directorio de Portalia SA —la propietaria de la explanada Olguín— refiere que Lima Music Arena se integrará con los hoteles que desarrollan en la zona, lo que “dará vida a un nuevo polo de turismo y entretenimiento”.

Cateriano, en tanto, sostiene que el principal reto no es levantar este edificio, sino, planificar su impacto en la experiencia acústica, tanto del espectador como del vecino, y garantizar confort, conectividad, seguridad y sostenibilidad.

“Lima Music Arena puede convertirse en un nodo cultural, moderno y ordenado. Una arena permanente también optimizará procesos, reducirá costos logísticos y proyectará una mayor continuidad en el calendario de espectáculos”, subraya.