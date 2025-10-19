Live Nation presenta el Lima Music Arena, el primer recinto techado para 18 500 personas en Surco. Se estima realizar más de 100 conciertos al año. Foto: Live Nation Entertainment
Fernando Cuadros Concha
La multinacional Live Nation Entertaiment construirá el Lima Music Arena, el primer recinto techado exclusivamente para conciertos. La firma responsable de los shows de Dua Lipa, Linkin Park e Imagine Dragons en Perú, subraya que esta infraestructura convertirá a nuestro mercado en una “parada obligatoria” para más artistas internacionales. La meta es realizar más de 100 recitales por año.

