La gran demanda de conciertos en el país ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con más recintos acondicionados para albergar estos eventos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
La industria de conciertos y espectáculos en vivo en Perú atraviesa una etapa de expansión . En los últimos años, el país ha recibido una creciente cantidad de giras internacionales y festivales que reflejan el alto interés del público por este formato. Este auge, sin embargo, también ha puesto en evidencia una necesidad urgente: la falta de recintos modernos y especializados capaces de albergar eventos de gran escala. Recientemente se anunció un nuevo proyecto: el Lima Music Arena en Surco, pero ¿qué proyectos se están gestando en la capital? y ¿cuánta inversión demandan estas nuevas apuestas por el entretenimiento?

