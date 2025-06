El Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó el jueves, por mayoría, el proyecto que propone la construcción del Arena de Lima, un moderno recinto para espectáculos con capacidad para 20,000 personas, que se ubicará en terrenos adyacentes al Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel.

Durante la sesión, en la que no estuvo presente el alcalde Rafael López Aliaga, algunos regidores expresaron su rechazo a la iniciativa, señalando que el uso del espacio colindante al parque -aunque no forma parte del zoológico- podría afectar el entorno natural y generar riesgos para la conservación del buen ambiente para los animales. Además, se cuestionó que no se cuente aún con estudios de impacto ambiental, recordando que el terreno tiene fines recreacionales y educativos, no comerciales.

Por el contrario, el teniente alcalde Renzo Reggiardo defendió el proyecto, asegurando que se trata de “una oportunidad histórica para Lima”, y destacó que el recinto contará con tecnología de punta para insonorizar completamente los eventos.

“No habrá afectación alguna para los animales. Este será un recinto acústico, moderno y está siguiendo todos los pasos legales y técnicos”, declaró.

De acuerdo con el expediente aprobado, el Arena de Lima será construido por iniciativa privada del Grupo La Nación, propietario del Movistar Arena en Buenos Aires. El proyecto contempla una inversión inicial superior a los US$ 80 millones de dólares y la cesión del espacio por 480 meses (40 años), más un periodo de tres años para su edificación.

El recinto contará con 20,000 m² de superficie construida para espectáculos y 14,000 m² destinados a estacionamientos, con capacidad para 560 vehículos. Estará ubicado fuera del área del zoológico y será administrado por el Patronato del Parque de las Leyendas. Su diseño contempla gradas retráctiles, espacios adaptables y una agenda cultural diversa, incluyendo conciertos, obras teatrales, espectáculos infantiles y más.

La aprobación del Concejo permitirá que el proyecto pase a la fase de Declaratoria de Interés. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 90 días para que otros interesados presenten propuestas similares.

Luego, se iniciará el proceso de evaluación técnica, incluyendo los estudios de impacto ambiental, consulta a sectores como Cultura y Ambiente, y supervisión del OEFA. Solo tras cumplir esos requisitos se podrá firmar el contrato de concesión y dar inicio a las obras.

El proyecto ha generado preocupación entre colectivos ambientalistas, vecinos y algunos regidores, que temen un impacto en el equilibrio ecológico del parque.

Aunque los promotores aseguran que no habrá ruido externo, varias organizaciones cuestionan la idoneidad del terreno y piden transparencia en los estudios técnicos que recién se ejecutarán.