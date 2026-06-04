El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, manteniendo a las Fuerzas Armadas a cargo del control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional del Perú, según Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

El Gobierno justificó la medida debido la continuidad de delitos graves como minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y tenencia ilegal de explosivos. La medida entrará en vigor desde el 5 de junio.

Tras esta disposición, se mantienen las restricciones a varios derechos constitucionales y el toque de queda, el cual prohíbe la circulación de personas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

Según la norma, durante la inmovilización, se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.

“Durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo con la norma de la materia”, se lee en el decreto.

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La extensión del estado de emergencia en La Libertad busca reforzar el cerco logístico contra organizaciones criminales vinculadas a economías ilegales, involucrando a diversas entidades estatales en tareas de control como Sunat, Sucamec, Sutran, Sunafil, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas, quienes realizarán acciones coordinadas de fiscalización en la provincia.

Estas instituciones controlarán el transporte de carga pesada, el uso y la legalidad de explosivos en yacimientos, la comercialización de minerales y la información declarada por operadores mineros en el Padrón del Reinfo.