Gobierno extiende por 60 días el estado de emergencia en Pataz. (Foto: Captura/Canal N)
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Redacción Gestión
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a cargo del control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional del Perú, según Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

El Gobierno justificó la medida debido la continuidad de delitos graves como minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y tenencia ilegal de explosivos. La medida entrará en vigor desde el 5 de junio.

Tras esta disposición,

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, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.

“Durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo con la norma de la materia”, se lee en el decreto.

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La extensión del estado de emergencia en La Libertad busca reforzar el cerco logístico contra organizaciones criminales vinculadas a economías ilegales, involucrando a diversas entidades estatales en tareas de control como

Estas instituciones controlarán el transporte de carga pesada, el uso y la legalidad de explosivos en yacimientos, la comercialización de minerales y la información declarada por operadores mineros en el Padrón del Reinfo.

La disposición precisa que se mantienen las restricciones a varios derechos constitucionales y el toque de queda en la provincia liberteña. Foto: GEC
La disposición precisa que se mantienen las restricciones a varios derechos constitucionales y el toque de queda en la provincia liberteña. Foto: GEC

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