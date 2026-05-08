El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó la operación “Impacto” en el sector Los Alisos, centro poblado de Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, tras reportarse el secuestro de ocho trabajadores de la bocamina “DANRRO, La Codiciada” , ocurrido la madrugada del 7 de mayo.

Según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los trabajadores habrían sido retenidos por presuntos integrantes de una organización criminal armada que operaba en la zona. La intervención tuvo como objetivo liberar a los rehenes, restablecer el orden interno y recuperar el control del área.

Durante el operativo, militares y policías ingresaron a la bocamina, donde se produjo un enfrentamiento armado luego de que los presuntos delincuentes abrieran fuego contra las fuerzas del orden . Como resultado, cuatro efectivos militares resultaron heridos por impactos de bala en las extremidades inferiores. Los agentes fueron evacuados y trasladados al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables.

“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional enfrentan en condiciones extremas, a estructuras criminales que pretenden imponer miedo donde el Estado está recuperando autoridad”, señaló el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia.

Las autoridades detallaron que los secuestradores intentaron dificultar el rescate mediante la quema de llantas dentro de la bocamina y el uso de ventilación forzada para generar gases tóxicos. Pese a ello, las fuerzas del orden continuaron con la operación bajo condiciones adversas.

Operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía permitió rescatar a ocho trabajadores secuestrados en una bocamina de Pataz. Cuatro militares resultaron heridos durante la intervención. Foto: Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 12:23 horas fueron liberados dos trabajadores adicionales y, hacia las 16:00 horas, se concretó el rescate de los cuatro rehenes restantes, completándose así la liberación de los ocho trabajadores secuestrados.

Los rescatados presentaban signos de violencia física, aunque se encuentran estables y sin lesiones graves, según la evaluación médica realizada tras la intervención.

Representantes del Ministerio Público participaron en el operativo para garantizar la legalidad de las acciones. Tras culminar el rescate, las fuerzas del orden consolidaron el control de la zona antes de ejecutar el repliegue táctico correspondiente.

El Ministerio de Defensa sostuvo que esta intervención refleja la capacidad operativa conjunta del Estado frente a organizaciones criminales que amenazan la seguridad en la provincia de Pataz.