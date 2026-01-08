La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) informó que en el 2025 aumentó en 10% el suministro de municiones a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el mercado interno de seguridad.

Detalló que se entregó a la PNP un lote de 7,323 fusiles mientras que otorgó al Ejército 10 vehículos militares blindados KLTV, así como capacitación al equipo especializado de mantenimiento de Material de Guerra de dicha institución castrense.

Además, señaló que en el 2025 la FAME incrementó el número de acuerdos y convenios estratégicos que benefician el desarrollo de una industria para la defensa con transferencia tecnológica y también participa como pieza clave de acuerdos marco con el Ejército, como el suscrito recientemente con Hyundai Rotem de Corea del Sur.

También dio a conocer que en colaboración con Elbit Systems (Israel) se dotará en el presente año de equipamiento ultramodernos y potentes sistemas para la modernización de sistemas de artillería de las Fuerzas Armadas.

Nuevas líneas de producción de FAME

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército también indicó que ha implementado una nueva planta de ensamblaje de vehículos especiales, destinados a satisfacer demandas del mercado nacional, incluyendo a la PNP y los servicios de serenazgo, ambulancias y unidades de bomberos; así como unidades de movilidad táctica para emergencias nacionales.

Igualmente, en alianza estratégica con High End Defense Solutions (EE.UU.) se incorporó la producción de sistemas de protección personal, como paneles balísticos y chalecos antibalas, ampliando las soluciones integrales ofrecidas.

También señaló que inició un ambicioso plan de modernización de su complejo industrial, que incluye su planta de metales y su emblemática fábrica de municiones. Esta última incrementó en un 10% su capacidad de abastecimiento de cartuchos para las Fuerzas Armadas, la PNP y el mercado interno de seguridad.

"Al celebrar estos 17 años, FAME S.A.C. reafirma su misión de ser uno de los pilares de la industria de defensa peruana. La empresa continúa su camino de crecimiento, impulsada por su marco legal robusto, alianzas tecnológicas de vanguardia y el talento de su capital humano“, señaló dicha institución.

Recalcó que su objetivo es seguir contribuyendo a lograr la autonomía estratégica del país en material de defensa, mientras explora nuevas oportunidades en el mercado interno, siempre con los más altos estándares de calidad, seguridad e innovación.

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército también indicó que ha implementado una nueva planta de ensamblaje de vehículos especiales, destinados a satisfacer demandas del mercado nacional. Foto: FAME S.A.C.

Marco legal para investigación

Asimismo, destacó su sólido marco legal, con la Ley N° 29314, su ley de creación, potenciada por la Ley N° 31684, que amplió su objeto social permitiendo a la FAME no solo la fabricación, sino también la investigación, desarrollo, modernización, mantenimiento y la comercialización de sistemas de armas y municiones para uso militar y civil.