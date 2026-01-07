El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, informó que esta semana culminaría la elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana, el cual tendrá indicadores que permitirán evaluar su cumplimiento.

Álvarez Miranda indicó que las metas del plan se fijarán para el actual Gobierno, pero la intención es que el próximo régimen lo continúe.

“Estamos precisamente ultimando el plan, porque el presidente es sumamente exigente en que el plan que se tenga que presentar no solamente sea serio y coherente, sino que tenga indicadores para revisar su cumplimiento de acuerdo a una programación preestablecida”, declaró al medio RCR.

El funcionario indicó que, aunque el estado de emergencia permite intervenir sin mandato judicial en la lucha contra la delincuencia, lo esencial son las labores de inteligencia.

“De por sí no soluciona las cosas (los estados de emergencia), lo que soluciona es la inteligencia policial, inteligencia de las Fuerzas Armadas y el seguimiento a cada una de las bandas criminales”, añadió.

Asimismo, señaló que la lucha contra el crimen organizado es progresiva y que se esperan resultados concretos hacia mayo o junio.

“Pero la guerra en sí, no se va a ganar en cuestión de semanas o meses; esto va a ser labor del próximo gobierno y posiblemente del próximo decenio”, añadió.

Nuevas medidas en seguridad ciudadana

Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial anunció que el Ejecutivo viene elaborando decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana.

Mencionó, en este contexto, que el penal de Lurigancho será destinado a reos primarios y de baja peligrosidad, mientras que los delincuentes de alta peligrosidad serán enviados a penales como Yanamayo y Ancón I.

Además, reconfirmó que se formará un subsistema para casos de extorsión, sicariato y secuestro, en coordinación con el Ministerio Público, para articular al Ejecutivo con la administración de la justicia.

Álvarez Miranda sostuvo que este subsistema buscará impedir que delincuentes violentos detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) evadan la justicia mediante subterfugios y defensas maliciosas, una práctica que, explicó, se ha reportado como común en años recientes.

“Ahora estamos confeccionando los decretos legislativos en materia de seguridad que, por ejemplo, como ya se ha anunciado, van a reorganizar, sin despido de trabajadores, al INPE para reconvertirlo y tratar de conformar una unidad mucho más jerarquizada, eficiente y disciplinada”, puntualizó.