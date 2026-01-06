El mandatario José Jerí estuvo acompañado de José Jerí estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Foto: GEC
El mandatario José Jerí estuvo acompañado de José Jerí estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Perú, , anunció la en un escenario de los altos índices de delincuencia que afectan a ambas jurisdicciones.

“El estado de emergencia es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Es una herramienta, con restricciones muy puntuales y específicas”, declaró el mandatario a la prensa durante la madrugada.

LEA TAMBIÉN: Declaran estado de emergencia en distritos de Piura aumento de la delincuencia

Al ser consultado sobre el tiempo que se prolongará esta medida excepcional, el jefe de Estado fue enfático: “El tiempo que sea necesario”.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo prorrogó por primera vez el el pasado 21 de diciembre, por un plazo inicial de 30 días, como respuesta al incremento de la criminalidad organizada. Entonces, se entendería que la nueva ampliación iría más allá de enero.

El anuncio fue realizado luego que el presidente visitara en su domicilio al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien ha sido víctima de una serie de atentados perpetrados por bandas criminales en las últimas semanas.

LEA TAMBIÉN: José Jerí anuncia incremento de propinas para personal del servicio militar

Posteriormente, el mandatario acudió a la Comisaría PNP El Progreso, donde solicitó información detallada sobre los avances de las investigaciones relacionadas con los .

En esta actividad, estuvo acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes también supervisaron las acciones policiales desplegadas en la zona.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí anuncia incremento de propinas para personal del servicio militar
José Jerí sostiene que la autonomía del PJ es indispensable para una justicia imparcial
Jerí: Esperemos que nuevo Plan de Seguridad Ciudadana lo emplee quien gane las elecciones 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.