El presidente de Perú, José Jerí, anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao en un escenario de los altos índices de delincuencia que afectan a ambas jurisdicciones.

“El estado de emergencia es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Es una herramienta, con restricciones muy puntuales y específicas”, declaró el mandatario a la prensa durante la madrugada.

Al ser consultado sobre el tiempo que se prolongará esta medida excepcional, el jefe de Estado fue enfático: “El tiempo que sea necesario”.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo prorrogó por primera vez el estado de emergencia en Lima y Callao el pasado 21 de diciembre, por un plazo inicial de 30 días, como respuesta al incremento de la criminalidad organizada. Entonces, se entendería que la nueva ampliación iría más allá de enero.

El anuncio fue realizado luego que el presidente Jerí visitara en su domicilio al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien ha sido víctima de una serie de atentados perpetrados por bandas criminales en las últimas semanas.

Posteriormente, el mandatario acudió a la Comisaría PNP El Progreso, donde solicitó información detallada sobre los avances de las investigaciones relacionadas con los ataques contra la vivienda del burgomaestre.

En esta actividad, José Jerí estuvo acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes también supervisaron las acciones policiales desplegadas en la zona.