El Ejecutivo declaró en estado de emergencia diferentes distritos ubicados en distintas provincias en el departamento de Piura, como consecuencia del incremento de la delincuencia en esta parte del país.

La medida fue establecida mediante decreto supremo, que tiene como objetivo restablecer el orden interno, así como combatir la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La disposición abarca las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, con énfasis en los distritos con mayor delincuencia como lo son Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.

En estas zonas, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizará operativos de control, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Además, como parte de la estrategia, las autoridades focalizaron su atención en los penales, por lo que se dispusieron restricciones inmediatas a las visitas en los establecimientos de Piura y Sullana. Por ello, las visitas serán semanales para internos de régimen ordinario y quincenales para quienes están en régimen cerrado especial.

Asimismo, durante el estado de emergencia se restringen los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.