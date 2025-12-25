Gobierno declara estado de emergencia en distritos de Piura aumento de la delincuencia. Foto: Andina
Gobierno declara estado de emergencia en distritos de Piura aumento de la delincuencia. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, como consecuencia del incremento de la delincuencia en esta parte del país.

La medida fue establecida mediante decreto supremo, que tiene como objetivo restablecer el orden interno, así como combatir la criminalidad y otras situaciones de violencia.

como lo son Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.

LEA TAMBIÉN: Gobernador de Piura: “No se trata solo de patrullar, sino de acciones concretas”

En estas zonas, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizará operativos de control, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Además, como parte de la estrategia, Por ello, las visitas serán semanales para internos de régimen ordinario y quincenales para quienes están en régimen cerrado especial.

LEA TAMBIÉN: Nuevo Lote 206 en Talara: Perupetro evalúa propuesta de su único postor. ¿Cuántos pozos se perforarán?

Asimismo, , libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

La disposición abarca las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, con énfasis en los distritos con mayor delincuencia. Foto: Andina
La disposición abarca las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, con énfasis en los distritos con mayor delincuencia. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

PCM anuncia creación de subsistema contra la extorsión y el sicariato: Los detalles
José Jerí anunciará nuevas medidas en penales y la desaparición del INPE
Desde hoy es obligatorio el uso de placas con chip para motocicletas en el Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.