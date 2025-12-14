Casi medio millar de productores de mango piuranos se beneficiarán con el proyecto “Fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad de la cadena de valor del mango en la región Piura – Innova Piura Mango”, que cuenta con el apoyo de Suiza, a través de su Cooperación Económica.

La meta es elevar significativamente la productividad, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y consolidar la presencia del mango piurano en los mercados internacionales. Además, la iniciativa busca contribuir con el posicionamiento del mango piurano como referente global de sostenibilidad e innovación.

El proyecto, lanzado la semana pasada, será implementado por la ONG PROGRESO, con el apoyo del programa suizo SeCompetitivo, implementado por Helvetas, y beneficiará a 446 productores organizados en nueve asociaciones de Morropón y Piura.

Su diseño aborda las principales brechas que afectan la competitividad regional: bajos rendimientos, pérdidas postcosecha, limitada estandarización y escasa diversificación comercial.

Su implementación abarcará distritos estratégicos como Tambogrande y Chulucanas, con el acompañamiento de entidades como la Dirección Regional de Agricultura Piura, Senasa, INIA, CITE Agroindustrial, Promperú y la Mesa Técnica Regional del Mango.

Lanzamiento del proyecto Innova Piura Mango.

Intervención integral

Durante el lanzamiento del proyecto, el director ejecutivo de Progreso, Raúl Tineo, resaltó que Piura concentra cerca del 70% del mango nacional, aunque reconoció una productividad por debajo de su potencial.

“Este proyecto permitirá aumentar de manera contundente el rendimiento de las parcelas y mejorar la calidad de la fruta, lo que se traducirá en ingresos más altos y estables para las familias productoras”, señaló.

Por su parte, Massimo Bloch, director de la Cooperación Económica de Suiza en el Perú, afirmó: “Este proyecto refleja el compromiso de Suiza con un desarrollo económico sostenible que genere oportunidades reales para los pequeños productores y fortalezca la competitividad del mango piurano. Con Innova Piura Mango buscamos que los productores accedan a mejores tecnologías y mejores mercados, fortaleciendo una agroexportación que beneficie a toda la región”.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la mejora del rendimiento, que actualmente bordea las 13 toneladas por hectárea. Con la adopción de prácticas agronómicas avanzadas, la instalación de 16 parcelas demostrativas, la implementación de dos biofábricas y la capacitación técnica especializada, se espera elevar la producción hasta 18 toneladas por hectárea, un incremento estimado del 38%.

Asimismo, se intervendrá para reducir de manera significativa la fruta descartada por problemas de calidad, pasando de los actuales 25% a solo 10%, lo que impactará directamente en la rentabilidad de las organizaciones.