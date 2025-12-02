La cadena agroexportadora del mango sigue paralizada desde la semana pasada en Piura, la principal región productora
La cadena agroexportadora del mango sigue paralizada desde la semana pasada en Piura, la principal región productora
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

La crisis en la cadena agroexportadora del mango, que se quebró el pasado 22 de noviembre cuando los productores en Piura se negaron a abastecer a los exportadores de esa región, sigue sin resolverse: no hay acuerdo entre las partes para llegar a un precio base para la compra de esa fruta, como exigen los agricultores.

TE PUEDE INTERESAR

Dan luz verde al ingreso de nuevo lote de plantas de arándanos al Perú procedentes de Chile
Arándanos peruanos: ASF eleva compras de Perú por mayor demanda en EE.UU. y Canadá
DP World completa cuatro vuelos chárter y exporta 400 toneladas de arándanos a EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.