Esa región es la principal productora de mango, donde se cultivan cerca de 20,000 hectáreas, representando el 65% de la producción nacional de dicha fruta.

El experto en comercio exterior, Juan Carlos León, quien participó en las reuniones, señaló a Gestión que los productores están pidiendo un precio base o mínimo que les deben pagar los exportadores, a razón de S/ 50 por cajón de 20 kilogramos.

León refirió que los agroexportadores no han aceptado tal pedido de establecer un precio mínimo, ante lo cual los agricultores han convocado a otra reunión para hoy martes a fin de seguir abordando el tema.

El experto refirió que en realidad no se puede determinar un solo precio, porque, además, existen precios diferentes según la calidad del producto que se comercializa en la zona: el aéreo (más maduro y para su envío en avión); el marítimo (aún verde y el más común para embarque en buque), y el industrial, de menor calidad (que resulta más barato).

Ya la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM) había señalado que los precios de acopio de la fruta dependen de la demanda internacional, y que no son los exportadores los que fijan sus valores de venta.

La campaña de cultivo del mango en valles costeros de Piura empezó en octubre último y debe culminar en febrero del 2026, estimándose que aún falta que un 50% de los productores culminen la cosecha, pero ésta se ha detenido, a la espera de que puedan lograr un precio que cubra sus costos de producción y así evitar pérdidas.

Las plagas son una amenaza para la cosecha de mango en la zona norte en esta temporada

Mal clima traería complicaciones

En medio de esta falta de acuerdos y la paralización de la cosecha, las condiciones climáticas previstas para la zona podrían complicar aún más la crisis que vive la cadena agroexportadora del mango, a juzgar por pronósticos oficiales.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), en su último boletín, ha previsto que, hasta enero del 2026, se presenten precipitaciones pluviales inferiores a lo normal en la costa norte, en tanto en la vertiente occidental andina norte y centro, es probable un escenario de lluvias entre normales a debajo de lo normal.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) elaboró un pronóstico de riesgo agroclimático para el cultivo del mango, en el cual advierte diversos niveles de riesgo para la siembra en la región Piura hasta fines de diciembre, según las variedades sembradas.

Así, para las variedades de mango amarillo (Edward, Criollo y Ataulfo) el riesgo agroclimático se presentaría de moderado a alto en las fases de fructificación, y que, de presentarse días con temperaturas superiores a su comportamiento normal, podría favorecer un incremento de plagas.

Evolución del riesgo agroclimático para el mango en tercer trimestre del 2025. Fuente: Senamhi

Esta condición -señala la entidad- no sería la misma en las variedades rojas como Kent que se encuentren en las fases de floración, cuajado y fructificación.

Asimismo, durante este período no se descartaría que se registren días con lloviznas localizadas y dispersas, en su mayoría por trasvase, por lo que el riesgo agroclimático amentaría debido a una posible incidencia de plagas y enfermedades de tipo fungoso que atacan al mango, incrementando el riesgo en su cultivo.

La sequía, otra amenaza para cultivos

A esto se suma un reporte del Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Sequías Hidrológicas (OASIS) del Senamhi, que advierte que, existe una probabilidad de déficit de caudales en tramos de ríos de la costa norte hasta enero del 2026.

Refiere que ese riesgo de déficit de flujo de agua en la costa norte tiene un rango entre el 80% al 100% de probabilidad de ocurrencia, lo cual puede afectar la superficie agrícola en esa zona.

En la costa norte se ubica alrededor del 52% de la superficie agrícola de toda la franja costera peruana, mientras un 35% se sitúa en la costa central, y un 8% en la costa sur.

Actualmente, el reservorio de San Lorenzo, que provee de agua para riego al valle del mismo nombre en la región Piura (donde se concentra la mayor cantidad de cultivos de mango), está al 62.47% de su capacidad total de almacenaje.

Se podría complicar la campaña

Al respecto, el experto en temas agroclimáticos, Ulises Osorio, en diálogo con Gestión, coincidió en que, si ocurren déficits de caudales y lluvias en el norte, posiblemente se podría complicar la campaña del mango y otros productos agrícolas en esa zona.

A esto le sumó que, según indicó, persisten condiciones de estrés para los cultivos en general causados por alteraciones climáticas anómalas, derivadas de fuertes vientos en la tropósfera, que provocan condiciones extremas de temperatura.

Eso, anota, trae más cielos despejados que provocan frío más intenso de noche y de día mayor radiación solar, lo que altera el desarrollo de las plantas, afectando la calidad de los frutos, entre ellos el mango, además de propiciar mayor presencia de enfermedades que las atacan.

