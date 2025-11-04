DP World completó sus cuatro vuelos chárter de su nueva operación aérea desde Perú hacia Estados Unidos, logrando exportar más de 400 toneladas de arándanos desde Chiclayo y Trujillo hasta el aeropuerto JFK de Nueva York. Esta iniciativa marca el ingreso de la empresa en la logística de carga aérea de productos perecederos en el país.

Los cuatro vuelos directos se realizaron en colaboración con dos exportadores agrícolas, y cada avión transportó unas 100 toneladas de arándanos en condiciones de cadena de frío.

Nueva York sirvió de centro de distribución para la costa este de EE. UU., proporcionando acceso directo a supermercados y establecimientos del retail. Los vuelos redujeron el tiempo total de tránsito a menos de 12 horas entre la salida y la llegada.

“Nuestros primeros vuelos chárter de carga perecedera en Perú suponen un paso importante en el fortalecimiento de la conectividad logística para la industria agroexportadora. Al combinar nuestra experiencia en transporte marítimo, terrestre y ahora aéreo, estamos ayudando a posicionar a Perú como líder mundial en la exportación de productos frescos de alto valor”, comentó Carlos Merino, CEO de DP World en Colombia, Ecuador y Perú.

La incursión en el transporte aéreo responde a una estrategia regional de DP World para optimizar la logística en América Latina, reduciendo tiempos y preservando la cadena de frío en las exportaciones agrícolas.

Los envíos se gestionaron a través de almacenes aeroportuarios con temperatura controlada para mantener la integridad del producto durante todo el tránsito.

DP World se lanza al transporte aéreo con chárteres a EE.UU.

La compañía concretó este año su primera operación aérea para la exportación de arándanos desde el Callao hacia Nueva York. Se programaron cuatro vuelos: dos se ejecutaron en septiembre y los restantes en los meses siguientes, incluido este.

El servicio representa el debut de DP World en la logística aérea para toda América, reforzando su posicionamiento más allá del transporte marítimo. En la Expoalimentaria 2025, su representante destacó que el objetivo es ganar confianza entre más exportadores para ampliar operaciones en 2026 y consolidarse como actor clave del sector.

Agrovision y Hortifrut (dos de los mayores exportadores de arándanos del mundo) son los primeros clientes en esta modalidad, con cuatro vuelos contratados. La empresa remarca que el éxito del modelo depende de asegurar previamente la demanda para garantizar la viabilidad operativa y financiera de cada vuelo.

El mayor desafío logístico está en trasladar la fruta desde Olmos, Lambayeque y Chao hacia los almacenes aéreos en los tiempos requeridos, pues la puntualidad es crítica por las penalidades en vuelos.

DP World ha estado ampliando su red logística multimodal en el norte de Perú, vinculando el transporte aéreo con las operaciones terrestres y portuarias.

DATO.