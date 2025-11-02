Según Agrícola Cerro Prieto, el Perú alcanzará un récord en la exportación de arándanos durante la campaña 2025-2026. Foto: Andina.
Según Agrícola Cerro Prieto, el Perú alcanzará un récord en la exportación de arándanos durante la campaña 2025-2026. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con más de dos décadas de experiencia en la agroexportación, Agrícola Cerro Prieto calificó el 2025 como un buen año, respaldado por el desempeño de sus tres principales productos: arándanos, paltas y espárragos, cuya producción se destina —en su mayoría— al mercado estadounidense. ¿Qué se proyecta para el 2026? Su gerente general, Percy Muente, detalló a Gestión los resultados de la campaña 2025 y los planes para el próximo año, que incluye expansión agrícola.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportación: Lange Farms incrementa su apuesta por los espárragos peruanos
Se abre un nuevo mercado para la agroexportación: las fresas peruanas ahora llegarán a Brasil
Agroexportación creció en 15 regiones, con la selva a la cabeza: estos son los productos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.