La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó a la Municipalidad Provincial del Callao una propuesta técnica del Plan de Movilidad Urbana (PMU), orientada a reducir los tiempos y costos de desplazamiento de los ciudadanos mediante el desarrollo de una red de transporte integrada para el primer puerto.

La jornada de trabajo estuvo liderada por el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, quien, junto con especialistas de la entidad, expuso los principales lineamientos del PMU y los alcances del Plan de Desarrollo Logístico (PDL), que contiene proyectos y acciones impulsadas para mejorar la movilidad en Lima y Callao.

El PDL incluye proyectos estratégicos para mejorar el acceso al Puerto del Callao, el antepuerto y el Parque Industrial de Ancón, entre otras plataformas logísticas que acompañarán a las inversiones previstas para las próximas décadas para desarrollar los proyectos de manera articulada con la Municipalidad Provincial del Callao.

Propuestas

Para el primer puerto, el planteamiento técnico contempla la implementación de cuatro líneas de metro, tres corredores de buses de tránsito rápido (BRT), 25 ejes con carriles exclusivos para buses, y un teleférico. Estas iniciativas demandarían una inversión aproximada de US$ 20,000 millones y permitirán fortalecer la integración con Lima Metropolitana.

La ATU destacó que la ausencia de infraestructura de transporte masivo y la fragmentación del sistema generan mayores tiempos de viaje y limitan las oportunidades de desarrollo de la población. En ese sentido, el PMU propone una red estructurada e interconectada que permita atender la creciente demanda de movilidad y acompañar el crecimiento urbano y económico del Callao.

La ATU destacó que la ausencia de infraestructura de transporte masivo y la fragmentación del sistema generan mayores tiempos de viaje y limitan las oportunidades de desarrollo de la población.

Línea 7 y Línea 9 para el Callao

Entre las iniciativas más relevantes figura la futura Línea 7 del Metro, que conectará el Parque Industrial de Ancón y la Ciudad Bicentenario con los puertos de Chancay y Callao. El proyecto tendrá una longitud de 28 kilómetros, requerirá una inversión estimada de US$ 3,780 millones y beneficiará a más de 850,000 habitantes de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Mi Perú, Ventanilla y Callao.

Asimismo, se presentó la propuesta de la Línea 9 del Metro, que recorrerá 20 kilómetros e integrará los distritos de Bellavista, Callao, La Perla, San Miguel, Rímac, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. Esta infraestructura permitirá conectar de manera directa el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la red del Metro de Lima y contribuirá a consolidar un sistema de transporte más eficiente, integrado y sostenible para millones de ciudadanos.