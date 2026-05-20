Según Transitemos, el 99% de la flota actual del Metropolitano ya superó su vida útil. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Según Transitemos, el 99% de la flota actual del Metropolitano ya superó su vida útil. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Metropolitano volvió a ser punto de discusión a inicios de esta semana luego de que se registrara un triple choque de sus buses en Miraflores que dejó más de 40 heridos. Otro hecho similar ocurrió en enero, con prácticamente la misma cantidad de víctimas, porque un bus de este servicio se estrelló contra el puente México.

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