Moverse por Lima podría dejar de ser una odisea de horas. Las futuras Líneas 3 y 4 del Metro no solo ampliarán la red ferroviaria de la capital, sino que articularán un sistema integrado con el Metropolitano, los corredores y las líneas 1 y 2, ya existentes, a fin de reducir los tiempos de viaje y facilitar los desplazamientos de millones de pasajeros.

Durante el evento “Desafíos para mejorar la movilidad urbana en Lima y El Callao”, empresarios y embajadas, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) presentó los trazos que seguirán las futuras Líneas 3 y 4 del Metro y cómo se integrarán con medios de transporte público ya existentes o futuros.

Integración de la Línea 3

De acuerdo con un artículo de Andina, la ruta de la Línea 3 del Metro recorrerá 28 estaciones desde el distrito de Comas hasta San Juan de Miraflores. El Metro conectará la ciudad de norte a sur a lo largo de 34 kilómetros, reduciendo los tiempos de viaje de más de 2.5 horas a 54 minutos, con una demanda estimada de 2 millones de pasajeros por día.

El trayecto de la futura megaobra prevé la interconexión con otros servicios masivos con la finalidad de reforzar la integración del sistema de transportes que necesita la capital. Así, se proyecta que la Línea 3 se interconecte con los corredores, el Metropolitano y otras líneas del Metro de la siguiente manera:

Interconexión con el Metropolitano y la Línea 2 del Metro en la Estación Central

en la Estación Central Interconexión con la Línea 4 en la Estación Conde de San Isidro (esquina de la Av. Arequipa con Av. Javier Prado)

en la Estación Conde de San Isidro (esquina de la Av. Arequipa con Av. Javier Prado) Interconexión con los corredores azules y rojo en la Estación Conde de San Isidro (esquina de la Av. Arequipa con Av. Javier Prado)

en la Estación Conde de San Isidro (esquina de la Av. Arequipa con Av. Javier Prado) Interconexión con la Línea 1 en la Estación Cabitos

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Integración de la Línea 4

La Línea 4, que conectará la ciudad de oeste a este a lo largo de casi 24 kilómetros, reducirá los tiempos de viaje de 2 horas y 40 minutos a 44 minutos con una demanda estimada de 1 millón de pasajeros por día entre Santa Anita y Bellavista. En su trayecto, se estima que la Línea 4 se conectará con otros servicios se transporte de la siguiente manera:

Interconexión con la Línea 2 en la Estación Carmen de la Legua

en la Estación Carmen de la Legua Interconexión con el corredor rojo en eje de las Av. La Marina y Javier Prado

en eje de las Av. La Marina y Javier Prado Interconexión con la Línea 3 en la Estación Conde de San Isidro (esquina de la Av. Arequipa con Av. Javier Prado)

en la Estación Conde de San Isidro (esquina de la Av. Arequipa con Av. Javier Prado) Interconexión con la Línea 1 en la Estación La Cultura

en la Estación La Cultura Interconexión con la Línea 2 en la Estación Mercado de Santa Anita

Los trazos no se modificarán

El director de Infraestructura de la ATU, Carlos Peña, explicó que actualmente el sistema integrado de transporte (SIT) es responsable de 12% del total de viajes en transporte público (1.2 millones de pasajeros), pero que al 2029 se atenderán a más de 2.4 millones de habitantes cuando entre en funcionamiento el 100% de la operación la Línea 2 y el ramal de la Línea 4.

Para el año 2034, estimó el funcionario, el SIT podrá transportar a 4.1 millones de pasajeros diarios con la habilitación de la primera etapa de la Línea 3 (desde Comas a San Isidro) y la primera etapa de la Línea 4 (entre Separadora Industrial y San Isidro).

De acuerdo con Peña, para llevar adelante estos proyectos deben tomarse decisiones estratégicas, como respetar el trazo de las Líneas 3 y 4, mantener la sostenibilidad técnica de los mismos y maximizar los ingresos con diversos modelos de negocios.

Según explicó, las rutas han sido definidas en función a la demanda y no deberían modificarse porque así se podrá empezar con la liberación de interferencias y la adquisición de predios desde una etapa temprana, “gestionando y reduciendo de manera significativa los riesgos de obra”.



