Un nuevo hito en la modernización de la infraestructura vial inicia con la primera piedra que colocó hoy la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), como parte del proceso de remodelación de 82 paraderos de los corredores complementarios, que mejorarán la accesibilidad y calidad del servicio.

Las intervenciones incluirán mejoras en la señalización de las zonas de embarque, así como la implementación de cicloparqueadores en paraderos de mayor capacidad y afluencia ubicados en Lima y Callao.

“Cada paradero responde a necesidades distintas. En ese marco, en algunos paraderos se realizarán adecuaciones como la mejora de techos y mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida”, afirmó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

LEA TAMBIÉN: ATU propone cambios a su reglamento para acelerar el pago con una sola tarjeta

“En otros puntos, se implementarán mejoras en la señalética vertical y horizontal, baldosas de concreto en las zonas de embarque y desembarque, baldosas podotáctiles, placas en sistema Braille, apoyo de descanso, bancas, QR informativo, coberturas metálicas y tótems informativos, que brindarán información accesible a los usuarios, entre otros aspectos”, añadió.

En ese sentido, el titular de la ATU resaltó que los trabajos se ejecutarán de forma progresiva, asegurando la operación del servicio de los corredores Azul, Rojo y Morado.

Paraderos modelo

Por ejemplo, uno de los paraderos modelo se ubicará en la intersección de las avenidas Universitaria y La Marina, donde se implementará un cicloparqueadero con capacidad para resguardar 16 bicicletas.

Este punto será clave debido a su conexión con una vía que cuenta con ciclovía, fortaleciendo la integración entre el transporte público y la movilidad sostenible.

Otros paraderos y beneficiados

Entre los paraderos que mejorarán su infraestructura destacan los concurridos Óvalo La Perla y Faucett del Corredor Rojo, que benefician diariamente a más de 3696 pasajeros.

Asimismo, se intervendrán los paraderos Leoncio Prado y Prolongación Tacna del corredor Azul, utilizados por más de 2470 usuarios al día, así como el paradero Mercado de Flores del corredor Morado, ubicado en una zona comercial consolidada, que atiende a más de 950 usuarios diariamente.