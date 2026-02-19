Si estás interesado en brindar el servicio de transporte de estudiantes, presta mucha atención a esta información. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recuerda los requisitos que debes cumplir para trasladar de manera adecuada y segura a los estudiantes en cualquiera de sus niveles (inicial, primaria, secundaria, superior).
La entidad ha puesto a disposición de los operadores la Plataforma Virtual de Trámites (PVT) para que puedan realizar el procedimiento administrativo para obtener la Autorización de Servicio.
LEA TAMBIÉN: Pagar pasaje con una sola tarjeta: ATU da primer paso para integrar pagos en el transporte
Requisitos mínimos para obtener la Autorización de Servicio:
- Registrar sus datos completos según corresponda (domicilio, teléfono, email)
- Contar con RUC (activo y habido) con la actividad económica principal para la prestación de servicios de transporte terrestre de personas.
- No debe tener antecedentes de anulación o cancelación de una autorización anterior.
- Registrar el número de la Placa Única de Rodaje del vehículo o vehículos que se pretende habilitar.
- Registrar el número de SOAT o CAT y CITV ordinario y complementario vigente.
- Vehículo propio o bajo contrato de arrendamiento financiero.
- Registrar al conductor o conductores señalando su licencia de conducir de categoría profesional vigente.
- Confirmar la Declaración Jurada virtual sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia establecidas en el Reglamento.
- Registrar la constancia de pago por derecho de trámite por la Autorización de Servicio (resolución), la Tarjeta Única de Circulación (TUC) de un vehículo y la credencial del conductor: S/18.30. El pago se puede realizar en el Banco de la Nación (código 2466) o Scotiabank (código 8.1.1 / 3411)
- Puede realizar el pago de manera virtual y sin comisiones a través de la pasarela de pagos de la ATU mediante los siguientes pasos.
LEA TAMBIÉN: Realizarán mejoras en el Metropolitano para reducir tiempos de espera: Los detalles
Pasos para realizar el pago
- Ingresar a https://pasarela.atu.gob.pe/
- Selecciona “Consulta y Pago de TUPA
- Selecciona “Servicio de Transporte Especial”
- Selecciona “34-Estudiantes”
- Selecciona el procedimiento “Otorgamiento de autorización” por S/ 18.30
- Realizar el pago y culminar el trámite (se emitirá la constancia de pago)
Requisitos del vehículo:
- Pertenecer a la categoría vehicular M1 (peso neto mínimo de 1,000 kg y cilindrada mínima de 1,450 cc3), M2 (peso bruto de cinco toneladas o menos), o M3 (peso bruto mayor a cinco toneladas y con carrocería de color amarillo).
- Antigüedad máxima de 20 años.
- Contar con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) vigente para la modalidad de transporte de estudiantes.
- Contar con Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) complementario vigente para la modalidad de transporte de estudiantes.
- Tener implementos de seguridad como cinturones en todos los asientos, asientos fijos a la estructura (prohibido los asientos rebatibles), piso recubierto con material antideslizante, puertas con seguro especial, manijas en las puertas, triángulo o cono, botiquín, extintor, láminas retrorreflectivas, entre otros.
- Tener rotulado en la parte delantera y posterior la frase “Servicio de estudiantes”.
En cuanto al conductor, este debe tener licencia de categoría profesional de acuerdo a la categoría vehicular del vehículo habilitado que va a conducir y no debe tener condena judicial que implique inhabilitación definitiva para desempeñar actividades que impliquen la atención de menores de edad.