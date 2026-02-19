Si estás interesado en brindar el servicio de transporte de estudiantes, presta mucha atención a esta información. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recuerda los requisitos que debes cumplir para trasladar de manera adecuada y segura a los estudiantes en cualquiera de sus niveles (inicial, primaria, secundaria, superior).

La entidad ha puesto a disposición de los operadores la Plataforma Virtual de Trámites (PVT) para que puedan realizar el procedimiento administrativo para obtener la Autorización de Servicio.

Requisitos mínimos para obtener la Autorización de Servicio:

Registrar sus datos completos según corresponda (domicilio, teléfono, email)

Contar con RUC (activo y habido) con la actividad económica principal para la prestación de servicios de transporte terrestre de personas.

No debe tener antecedentes de anulación o cancelación de una autorización anterior.

Registrar el número de la Placa Única de Rodaje del vehículo o vehículos que se pretende habilitar.

Registrar el número de SOAT o CAT y CITV ordinario y complementario vigente.

Vehículo propio o bajo contrato de arrendamiento financiero.

Registrar al conductor o conductores señalando su licencia de conducir de categoría profesional vigente.

Confirmar la Declaración Jurada virtual sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia establecidas en el Reglamento.

Registrar la constancia de pago por derecho de trámite por la Autorización de Servicio (resolución), la Tarjeta Única de Circulación (TUC) de un vehículo y la credencial del conductor: S/18.30. El pago se puede realizar en el Banco de la Nación (código 2466) o Scotiabank (código 8.1.1 / 3411)

Puede realizar el pago de manera virtual y sin comisiones a través de la pasarela de pagos de la ATU mediante los siguientes pasos.

Pasos para realizar el pago

Ingresar a https://pasarela.atu.gob.pe/

Selecciona “Consulta y Pago de TUPA

Selecciona “Servicio de Transporte Especial”

Selecciona “34-Estudiantes”

Selecciona el procedimiento “Otorgamiento de autorización” por S/ 18.30

Realizar el pago y culminar el trámite (se emitirá la constancia de pago)

Requisitos del vehículo:

Pertenecer a la categoría vehicular M1 (peso neto mínimo de 1,000 kg y cilindrada mínima de 1,450 cc3), M2 (peso bruto de cinco toneladas o menos), o M3 (peso bruto mayor a cinco toneladas y con carrocería de color amarillo).

Antigüedad máxima de 20 años.

Contar con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) vigente para la modalidad de transporte de estudiantes.

Contar con Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) complementario vigente para la modalidad de transporte de estudiantes.

Tener implementos de seguridad como cinturones en todos los asientos, asientos fijos a la estructura (prohibido los asientos rebatibles), piso recubierto con material antideslizante, puertas con seguro especial, manijas en las puertas, triángulo o cono, botiquín, extintor, láminas retrorreflectivas, entre otros.

Tener rotulado en la parte delantera y posterior la frase “Servicio de estudiantes”.

En cuanto al conductor, este debe tener licencia de categoría profesional de acuerdo a la categoría vehicular del vehículo habilitado que va a conducir y no debe tener condena judicial que implique inhabilitación definitiva para desempeñar actividades que impliquen la atención de menores de edad.