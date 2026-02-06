El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que se evalúa la ampliación de la ruta del Corredor Morado desde la zona de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, hasta El Portón, entrada de Jicamarca.

Actualmente, el corredor Morado tiene en funcionamiento la ruta SE-09, que va desde la estación Bayóvar (Línea 1) en San Juan de Lurigancho hasta el distrito de San Isidro. Esta ruta tiene 32 paraderos de ida y 34 de regreso cubriendo avenidas importantes como Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, 9 de Octubre, Abancay, Manco Cápac, México, Prolongación Iquitos y Paseo de la República.

La distancia entre la estación Bayóvar y la entrada a Jicamarca, considerando la ruta por la avenida Central, es de 3.9 kilómetros, trayecto que se recorre en aproximadamente 13 minutos en taxi. En tanto, si se utiliza el transporte público, el recorrido se realiza por la avenida Wiesse, lo que incrementa el tiempo de viaje hasta cerca de 17 minutos.

Bajo este contexto, David Hernández señaló en diálogo con Andina que según vayan culminando las obras de mejoramiento en la zona de SJL se “podrá implementar un corredor morado que funcionará con puerta izquierda desde Bayóvar hasta la zona del Portón en Jicamarca“.

La fecha para el inicio de la ampliación de la ruta del corredor Morado dependerá de la culminación de las obras viales que actualmente ejecuta la Municipalidad Metropolitana de Lima en la zona. Conforme éstas concluyan, la implementación del servicio se realizará de manera progresiva.

"La idea es trabajar de manera coordinada con los municipios y las infraestructuras que se vienen desarrollando. Ellos van entregando y nosotros vamos poniendo el servicio de forma eficiente a favor de la ciudadanía. Esa es la idea“, indicó.

Finalmente explicó que la finalidad de esta implementación de esta nueva ruta es permitir que los usuarios del tren -cuyo último paradero en SJL es Bayóvar- puedan continuar su recorrido hacia Jicamarca.