La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la apertura de postulaciones a su primer Curso de Extensión Universitaria (CEU ATU) , dirigido a egresados universitarios que buscan iniciar su desarrollo profesional en el sector público. El proceso de inscripción se iniciará este lunes 26 de enero .

El principal atractivo del programa es que los cinco primeros puestos del orden de mérito accederán a prácticas profesionales remuneradas por un periodo de hasta un año dentro de la institución.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el lunes 2 de febrero y deberán realizarse a través de la plataforma virtual Siscon. El proceso de selección contempla una evaluación de conocimientos y una revisión curricular.

El curso está orientado a egresados del año 2025 de las carreras de Ingeniería (en todas sus especialidades), Derecho, Administración, Economía, Arquitectura y Urbanismo. En total, se han habilitado 50 vacantes y la selección se realizará bajo el criterio de orden de mérito.

Los seleccionados accederán a una beca integral y a una formación especializada en gestión pública aplicada a la movilidad urbana, a cargo de especialistas de la ATU y profesionales invitados. La malla académica incluye contenidos como gestión de proyectos, gestión de riesgos, promoción de inversiones, gestión de contratos públicos, asociaciones público-privadas y movilidad urbana.

El programa está dirigido a egresados 2025 y ofrece 50 vacantes bajo modalidad de beca integral. Foto: ATU.

El CEU ATU se desarrollará del 2 al 30 de marzo y tendrá una duración de 120 horas académicas . Las clases se dictarán de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:15 p.m., e incluirán sesiones sincrónicas, exposiciones magistrales y visitas presenciales a los principales centros operativos de la ATU, como el Centro de Gestión y Control, así como la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (01) 224 2444, anexo 1201, o escribir al correo consultasceu@atu.gob.pe.

Con esta primera edición del Curso de Extensión Universitaria, la ATU busca fortalecer las competencias profesionales de jóvenes egresados y acercarlos a una experiencia formativa vinculada al desarrollo del transporte urbano en Lima y Callao.