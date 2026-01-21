La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la apertura de postulaciones a su primer Curso de Extensión Universitaria (CEU ATU), dirigido a egresados universitarios que buscan iniciar su desarrollo profesional en el sector público. El proceso de inscripción se iniciará este lunes 26 de enero.
El principal atractivo del programa es que los cinco primeros puestos del orden de mérito accederán a prácticas profesionales remuneradas por un periodo de hasta un año dentro de la institución.
Las postulaciones estarán disponibles hasta el lunes 2 de febrero y deberán realizarse a través de la plataforma virtual Siscon. El proceso de selección contempla una evaluación de conocimientos y una revisión curricular.
El curso está orientado a egresados del año 2025 de las carreras de Ingeniería (en todas sus especialidades), Derecho, Administración, Economía, Arquitectura y Urbanismo. En total, se han habilitado 50 vacantes y la selección se realizará bajo el criterio de orden de mérito.
Los seleccionados accederán a una beca integral y a una formación especializada en gestión pública aplicada a la movilidad urbana, a cargo de especialistas de la ATU y profesionales invitados. La malla académica incluye contenidos como gestión de proyectos, gestión de riesgos, promoción de inversiones, gestión de contratos públicos, asociaciones público-privadas y movilidad urbana.
El CEU ATU se desarrollará del 2 al 30 de marzo y tendrá una duración de 120 horas académicas. Las clases se dictarán de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:15 p.m., e incluirán sesiones sincrónicas, exposiciones magistrales y visitas presenciales a los principales centros operativos de la ATU, como el Centro de Gestión y Control, así como la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (01) 224 2444, anexo 1201, o escribir al correo consultasceu@atu.gob.pe.
Con esta primera edición del Curso de Extensión Universitaria, la ATU busca fortalecer las competencias profesionales de jóvenes egresados y acercarlos a una experiencia formativa vinculada al desarrollo del transporte urbano en Lima y Callao.