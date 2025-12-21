El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) se pronunció respecto al avance del proceso para la Beca 18 en 2026.

La entidad precisó, vía un comunicado, que la lista oficial de preseleccionados del programa será publicada en enero del 2026, con lo cual estos beneficiarios avanzarán a la siguiente fase del proceso, dando un paso clave hacia el cumplimiento de sus metas académicas.

Pronabec también indicó que durante el mismo mes, enero, se desarrollarán las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso y el desarrollo de sus siguientes etapas con transparencia y excelencia.

Asimismo, Pronabec brindó un mensaje de tranquilidad a los más de 64 mil beneficiarios que actualmente cursan estudios en diversas instituciones públicas y privadas de educación superior a nivel nacional.

Minedu otorga respaldo al Pronabec

En la misma línea, el Ministerio de Educación (Minedu) ratificó su compromiso de fortalecer el Pronabec y, en especial, el programa Beca 18, al considerarlo una herramienta eficaz para combatir la pobreza y preparar a los jóvenes que culminan la educación secundaria para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más competitivo.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, indicó que su sector viene implementando acciones para mejorar la calidad del programa y ampliar su alcance, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

Tras reunirse con postulantes, becarios y exbecarios, señaló que se están impulsando mesas de trabajo para recoger aportes y experiencias de los jóvenes, con el objetivo de incorporarlos a un proceso de mejora continua.

Finalmente, el titular del Minedu informó que el presidente José Jerí sigue de cerca el proceso de otorgamiento de becas y que existe una coordinación permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar alternativas que permitan seguir fortaleciendo Beca 18 en beneficio de miles de estudiantes en todo el país.