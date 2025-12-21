Miralles también debía responder ante un presunto incumplimiento en el presupuesto público 2026. Foto: Andina.
La ministra Denisse Miralles, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),

Miralles había sido invitada mañana, a las 9:30 a.m., para participar en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Sin embargo, mediante el Oficio Nº 5191-2025-EF/13.01, que revisó Gestión, la ministra pidió ser dispensada de asistir.

El documento, que lleva la firma de Rosario Riofrío, secretaria general del MEF, indica que “por motivos de agenda previamente comprometida”, se hará imposible que Miralles esté presente en el Legislativo. Sin embargo, no asigna ningún reemplazo, como suele ocurrir en este tipo de citaciones de ministros a comisiones.

“En esta oportunidad no será posible la participación de la señora Ministra, toda vez que en la misma fecha se llevará a cabo la VI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)”, precisa el oficio.

El primero era abordar “las alternativas de solución destinadas en atender, con carácter de urgente, para garantizar el financiamiento y sostenibilidad de las becas otorgadas y a ser otorgadas en el año 2026, por el Pronabec”.

El segundo punto está vinculado al anterior: explicar cuáles son las acciones concretar para garantizar la seguridad integral de los estudiantes en las universidades públicas que vienen siendo beneficiados con las distintas modalidades de becas del Pronabec.

La Comisión recordó que el último párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado exige que el 6% del PBI se destine al sector educación.

