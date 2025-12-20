Este lunes 22 de diciembre los ministros de Economía y Finanzas (Denisse Miralles) y Educación (Jorge Figueroa) han sido citados a la Comisión de Educación del Congreso.

Según el titular de dicho grupo de trabajo parlamentario, Segundo Montalvo, los funcionarios informarán sobre la crisis financiera en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

La reunión extraordinaria comenzará a las 9:30 am, y según el oficio enviado al MEF, se necesita saber sobre “las alternativas de solución destinadas a atender, con carácter de urgente, para garantizar el financiamiento y sostenibilidad de las becas otorgadas y a ser otorgadas en el 2026 por el PRONABEC”.

Además, pedirán un listado de acciones concretas para garantizar que los estudiantes de las universidades públicas sigan gozando de estas becas.

Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso. Foto: difusión - GEC

También exigen saber los motivos de incumplimiento para la asignación del 6% del PBI para el sector Educación; y del “drástico recorte” presupuestario que puede afectar la continuidad del servicio educativo a nivel nacional.

“Esta situación ha generado preocupación y zozobra en la población estudiantil y padres de familia, e incluso están promoviendo marchas conforme se ha tomado conocimiento a través de las redes sociales”, apuntó Montalvo Cubas.