Congresistas advierte recorte del presupuesto en sector Educación, lo cual puede afectar la continuidad del servicio en miles de jóvenes. Foto: Andina
Este lunes 22 de diciembre los ministros de Economía y Finanzas (Denisse Miralles) y Educación (Jorge Figueroa) han sido citados a la Comisión de Educación del Congreso.

Según el titular de dicho grupo de trabajo parlamentario, Segundo Montalvo, los funcionarios informarán

La reunión extraordinaria comenzará a las 9:30 am, y según el oficio enviado al MEF, se necesita saber sobre “las alternativas de solución destinadas a atender, con carácter de urgente, para garantizar el financiamiento y

Además, pedirán un listado de acciones concretas para garantizar que los estudiantes de las universidades públicas sigan gozando de estas becas.

Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso. Foto: difusión - GEC

; y del “drástico recorte” presupuestario que puede afectar la continuidad del servicio educativo a nivel nacional.

“Esta situación ha generado preocupación y zozobra en la población estudiantil y padres de familia, e incluso están promoviendo marchas conforme se ha tomado conocimiento a través de las redes sociales”, apuntó Montalvo Cubas.

