Aunque las instituciones públicas de Perú no cobran una pensión, los estudiantes de universidades públicas requieren en promedio S/ 8,500 al año para cubrir distintos gastos como alimentación, vivienda y equipos tecnológicos. Foto: GEC.
Aunque las instituciones públicas de Perú no cobran una pensión, los estudiantes de universidades públicas requieren en promedio S/ 8,500 al año para cubrir distintos gastos como alimentación, vivienda y equipos tecnológicos. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter educación
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Estudiar educación superior representa un gasto muy alto en las familias peruanas. No solo por el costo de la matrícula y la pensión, sino por los gastos complementarios durante los estudios (vivienda, transporte, alimentación e internet).

TE PUEDE INTERESAR

PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas
¿Qué universidades prefieren las empresas a la hora de contratar expertos en datos e IA?
Crearán dos nuevas universidades nacionales: ¿Dónde se ubicarán?
Tras salir del colegio, estos son los institutos y universidades preferidos para ingresar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.