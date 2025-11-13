Mientras los sueldos crecen y la demanda empresarial se dispara, solo un tercio de las vacantes logra cubrirse. (Foto: pixabay)
Karen Guardia Quispe
No es un secreto que cada vez más empresas peruanas están destinando recursos a la tecnología. Según IDC, estas invirtieron US$ 50.1 millones en servicios de inteligencia artificial durante 2024, y se proyecta una tasa de crecimiento anual de 20.1% hasta 2027. Sin embargo, este dinamismo no va de la mano con el desarrollo del talento local en ciencia de datos e inteligencia artificial, según el último estudio de Apoyo Consultoría. ¿Qué está ocurriendo entre la oferta y la demanda de estos profesionales?

