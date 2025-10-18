Inversión pública: así es como avanzan las obras de las universidades públicas. (Fuente: Andina)
El año prácticamente ya “está jugado”. A dos meses y medio de culminar el 2025, las entidades públicas del Perú están contrarreloj para invertir el presupuesto que se les asignó para sus proyectos; sobre todo, si en sus planes está pedir (o esperar) más recursos de cara al 2026. En esta oportunidad Gestión revisó el nivel de inversión de las universidades públicas y, lamentablemente, hay un tramo aún largo por recorrer.

