El congresista José Jerí Oré, presidente del Parlamento e integrante de la bancada , presentó un proyecto de ley para que los rectores y los vicerrectores de las puedan ser reelegidos por un único periodo adicional y de manera inmediata.

Con ese propósito, plantea modificar el artículo 66 de la Ley 30220, Ley Universitaria para precisar que cuando estas autoridades aspiren a la reelección deberán pedir licencia al cargo con 40 días de anticipación a la fecha de la elección.

“La encargatura de los cargos se dará de acuerdo con el estatuto de cada universidad”, precisa la iniciativa.

Fundamentó su iniciativa en la necesidad de que los rectores y vicerrectores garanticen que los tengan acceso a una buena educación, a través de una buena gestión educativa y de la implementación de planes que les permitan cumplir sus objetivos.

“Resulta necesario realizar acciones que permitan garantizar la continuidad de una buena administración de las universidades públicas; siempre y cuando a las autoridades universitarias se les permita postular para ser reelegidas”, indica el proyecto de ley.

Para ello, dijo que se debe permitir que estas autoridades puedan ser reelectas y que sea la comunidad universitaria la que pueda analizar el trabajo realizado y decidir su continuidad o el fin de su mandato.

Buscamos eliminar la prohibición que tienes estas autoridades para reelegirse, estableciendo que puedan postular a una reelección inmediata de manera única”, apuntó.

Aseguró que proyectos de ley similares fueron presentados por los congresistas Waldemar Cerrón Rojas y Esdras Ricardo Medina Minaya.

