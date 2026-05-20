La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación en Provías Nacional por la presunta contratación irregular de una empresa concesionaria para la realización de una obra de mantenimiento vial en la región Cusco valorizada en más de 264 millones de soles.

La fiscal provincial Zoila Marianela Sueno Chirinos dispuso iniciar investigación preliminar contra Claudia Dávila, Gisella San Yen, Kenneth Salas, José Quinte y otros funcionarios de Provías Nacional. Además, se incluyó como investigada a Vanessa Vela, representante del Consorcio Kabsa, en calidad de presunta cómplice.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro se encargará de las diligencias en este caso.

Según la Fiscalía, el 16 de abril funcionarios de Provías presuntamente habrían acelerado trámites administrativos para favorecer al Consorcio Kabsa en la adjudicación de la obra.

El Ministerio Público señaló que la adjudicación se concretó pese a una orden judicial que impedía realizar actos administrativos que afectaran la buena pro inicialmente obtenida por el Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.

LEA TAMBIÉN: MTC investiga presunto uso irregular de vehículo oficial vinculado a hermano de congresista

La investigación indica que la propuesta económica del primer postor era de 257 millones de soles, un monto menor al del contrato finalmente adjudicado. La Fiscalía busca determinar si la contratación del segundo postor generó una afectación económica al Estado.

El caso fue enviado a la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional para que ejecute diligencias urgentes bajo conducción fiscal. Además, la fiscal Zoila Sueno dispuso realizar una pericia económica y otra contable-financiera.

Como se recuerda, una contratación “exprés” realizó Provías Nacional, en donde fueron adjudicados más de 260 millones de soles destinados al mantenimiento del corredor vial que abarca las zonas de Quimbiri, Kepashiato, Echarati, Quillabamba, Santa Teresa y el Puente Hidroeléctrica de Machu Picchu, en la región Cusco, por 5 años, según reveló Cuarto Poder.

El dominical detalló que el proyecto tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los ciudadanos que viven en esta zona. Sin embargo, la rapidez con la que se levantaron observaciones técnicas permitió que el contrato no se firmara con la empresa ganadora original, sino con otra que presentó una propuesta más cara.

Provías responde

Ante ello, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, rechazó que su institución haya gestionado un proceso de contratación “exprés” o direccionado.

Según la funcionaria, dicha contratación no se trataría de una licitación improvisada, sino de un concurso público internacional que viene realizándose con dificultades desde el año 2023.

Dávila explicó que las evaluaciones técnico-administrativas del actual proceso se iniciaron en marzo de 2025 y que las decisiones de descalificación respondieron estrictamente a criterios legales del comité de selección y el área usuaria.

Con relación al consorcio Corredor Vial Santa Teresa, la directora precisó que la empresa incurrió en causales de descalificación automática durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.

“El consorcio Santa Teresa presentó una mala estructuración de su estructura de costos. El área usuaria, que no es la oficina de administración ni la dirección ejecutiva, observó estos componentes y emitió un informe técnico determinando que las observaciones eran totalmente insubsanables. Al perder la buena pro por su propia responsabilidad, el orden de prelación legal obligaba a avanzar con el segundo postor, que era el consorcio Kabsa”, indicó en entrevista a Canal N.