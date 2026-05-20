Fiscalía investiga a funcionarios de Provías por presuntas irregularidades en contratación exprés. Foto: Google Maps.
Fiscalía investiga a funcionarios de Provías por presuntas irregularidades en contratación exprés. Foto: Google Maps.
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Redacción Gestión
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valorizada en más de 264 millones de soles.

. Además, se incluyó como investigada a Vanessa Vela, representante del Consorcio Kabsa, en calidad de presunta cómplice.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro se encargará de las diligencias en este caso.

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Según la Fiscalía,

El Ministerio Público señaló que la adjudicación se concretó pese a una orden judicial que impedía realizar actos administrativos que afectaran la buena pro inicialmente obtenida por el Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.

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La Fiscalía busca determinar si la contratación del segundo postor generó una afectación económica al Estado.

El caso fue enviado a la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional para que ejecute diligencias urgentes bajo conducción fiscal. Además, la fiscal Zoila Sueno dispuso realizar una pericia económica y otra contable-financiera.

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Como se recuerda, una , en la región Cusco, por 5 años, según reveló Cuarto Poder.

El dominical detalló que el proyecto tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los ciudadanos que viven en esta zona. Sin embargo,

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Provías responde

Ante ello, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, rechazó que su institución haya gestionado un proceso de contratación “exprés” o direccionado.

Según la funcionaria, dicha contratación no se trataría de una licitación improvisada, sino de un concurso público internacional que viene realizándose con dificultades desde el año 2023.

Dávila explicó que las evaluaciones técnico-administrativas del actual proceso se iniciaron en marzo de 2025 y que las decisiones de descalificación respondieron estrictamente a criterios legales del comité de selección y el área usuaria.

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Con relación al consorcio Corredor Vial Santa Teresa, la directora precisó que la empresa incurrió en causales de descalificación automática durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.

“El consorcio Santa Teresa presentó una mala estructuración de su estructura de costos. El área usuaria, que no es la oficina de administración ni la dirección ejecutiva, observó estos componentes y emitió un informe técnico determinando que las observaciones eran totalmente insubsanables. Al perder la buena pro por su propia responsabilidad, el orden de prelación legal obligaba a avanzar con el segundo postor, que era el consorcio Kabsa”, indicó en entrevista a Canal N.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro se encargará de las diligencias en este caso. Foto: Cuarto Poder
La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro se encargará de las diligencias en este caso. Foto: Cuarto Poder

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